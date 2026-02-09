« Je prendrai toujours le métro avec toi », « Je ne laisserai jamais de vaisselle dans l’évier ». Ces phrases intrigantes placardées sur les murs du métro parisien ne vantent pas un service de conciergerie, mais un objet technologique : le pendentif connecté Friend. Il s'agit d'un gadget embarquant une intelligence artificielle conçue pour devenir un compagnon de vie, un ami virtuel qui vous écoute en permanence pour interagir de manière proactive. Cette innovation américaine, déjà lancée aux États-Unis, fait aujourd'hui un bruit considérable en France, où elle suscite autant la curiosité que l'inquiétude.

Comment fonctionne cet « ami » virtuel et qui se cache derrière ?

Contrairement aux assistants vocaux classiques comme ChatGPT ou Gemini qui ne répondent qu'à une sollicitation, l'IA de Friend se veut proactive. Reliée à une application sur smartphone, elle peut engager la conversation, donner des conseils ou offrir du réconfort sans y avoir été invitée. Pour y parvenir, le micro intégré au collier fonctionne sans interruption, captant les discussions et les sons environnants de son porteur. L'utilisateur peut interagir avec son « ami » via une application dédiée, pour l'instant uniquement disponible sur l'App Store, et même lui donner un nom pour personnaliser l'expérience.

Derrière ce projet se trouve Avi Schiffmann, un jeune entrepreneur américain de 23 ans qui s'est fait connaître en créant un site de suivi de la pandémie de Covid-19. Après avoir abandonné ses études à Harvard, il a investi près de 1,8 million de dollars pour acquérir le nom de domaine friend.com avant de lever des fonds supplémentaires. Il explique que l'idée est née de sa propre solitude, pensant que d'autres personnes pourraient bénéficier d'un tel compagnon IA pour se confier au quotidien.

Quelles sont les réactions et les critiques face à ce concept ?

À Paris comme à New York, l'accueil est plus que mitigé, les affiches publicitaires étant souvent vandalisées ou recouvertes de graffitis. Au-delà de la réaction du public, les premiers tests ne sont guère concluants. Madeleine Aggeler, journaliste pour The Guardian, a trouvé l'expérience « extrêmement ennuyeuse ». Elle décrit un appareil qui se contente de valider ou de reformuler ses propos, sans avoir aucune personnalité propre, aucune opinion ni histoire. Elle a rapidement abandonné l'objet, le jugeant dérangeant et sans intérêt.

Les experts sont encore plus virulents. Laurence Devillers, professeure à la Sorbonne et chercheuse au CNRS, alerte sur le risque de créer une « économie de l'attachement » qui, paradoxalement, isole encore plus les individus en les piégeant dans une boucle de dépendance à la machine. Elle met en garde contre la capacité du système à manipuler l'opinion de son utilisateur, en jugeant ses proches ou en l'orientant sur des sujets sensibles. Pour elle, il s'agit d'une tentation de surveillance globale de la population sous couvert de bienveillance.

Crédits : MELANIE KUSZELEWICZ / FRANCEINFO / RADIO FRANCE

Quelle est la situation légale et commerciale de Friend ?

Malgré une campagne publicitaire massive chiffrée à un million de dollars à New York et un budget similaire pour Paris, le succès n'est pas au rendez-vous. Aux États-Unis, le produit frôle l'échec commercial avec seulement 3 000 unités vendues. Le pendentif est désormais disponible en livraison dans l'Union Européenne pour environ 113 euros. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là et envisage de s'étendre en Asie et à Londres, malgré les retours majoritairement négatifs.

Cette commercialisation en Europe pose de sérieuses questions juridiques. L'écoute permanente et le traitement des données semblent aller à l'encontre des principes du RGPD et du futur AI Act européen. Avi Schiffmann tente de rassurer sur la protection des données, expliquant qu'elles sont sécurisées par une clé de chiffrement unique. Le site précise que l'IA repose sur les modèles Gemini de Google, qui intègrent des garde-fous sur les sujets sensibles. Cependant, le flou persiste et de nombreux experts appellent à une enquête sur la conformité de ce produit avec les lois européennes.