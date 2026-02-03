La fonctionnalité " Amis Proches " d'Instagram permet de partager des contenus comme les Stories, Reels et publications avec un cercle restreint. Actuellement, il est impossible pour un utilisateur de se retirer d'une liste où il a été ajouté sans en faire la demande directe. Cette situation pourrait bientôt changer.

Une option de départ volontaire en préparation

TechCrunch rapporte les trouvailles du développeur Alessandro Paluzzi (@alex193) et spécialiste du reverse engineering. Il a mis au jour une option de retrait volontaire de la liste des amis proches d'une personne.

D'après les captures d'écran d'un prototype, un utilisateur souhaitant quitter une liste recevrait un avertissement avant de valider sa décision. Ce message préciserait qu'en partant, il ne pourra plus voir le contenu exclusif de la personne, à moins d'y être ajouté de nouveau manuellement par le créateur de la liste.

Pour le moment, il s'agit d'une fonctionnalité en phase de développement interne qui ne fait pas encore l'objet d'un test public. Son arrivée n'est donc pas certaine à ce stade.

Source image : @alex193

Quel est l'intérêt d'une telle option ?

La fonctionnalité serait un ajout bienvenu pour ceux qui préfèrent ne pas être inclus dans certaines listes. C'est un pouvoir dont disposent déjà les utilisateurs de Snapchat.

Le risque est que la personne à l'origine de la liste pourrait se sentir vexée de voir quelqu'un la quitter volontairement. Instagram devra alors trouver un équilibre délicat afin de ménager les susceptibilités.

D'autres nouveautés sont prévues par Meta

Rappelons que Meta prévoit de tester de nouveaux abonnements payants pour Instagram, mais aussi Facebook et WhatsApp, dans le but de diversifier ses sources de revenus.

Ces abonnements premium pourraient donner accès à des fonctionnalités exclusives, comme la possibilité de voir qui ne vous suit pas en retour, de créer des listes d'audience illimitées ou de consulter des Stories de manière anonyme.

De telles options seraient distinctes de l'abonnement Meta Verified déjà existant. En outre, l'assistant IA généraliste Manus pourrait avoir un rôle à jouer, suite au rachat par le groupe de Mark Zuckerberg.