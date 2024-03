S'il y a quelques années encore, ce sont les plateformes de téléchargement direct ou le P2P qui étaient la cible privilégiée des autorités sur requête des ayants droit, c'est désormais l'IPTV qui suscite l'intérêt croissant de ces derniers.

Les services d'IPTV illégale se multiplient et représentent une part croissante du piratage à échelle internationale. Une récente opération espagnole a ainsi permis de mettre à terre un vaste réseau d'IPTV pirate, principalement organisée par certains employés de la société Engel Sysems S.L.

7 salariés de la société ont ainsi été interpellés avec des amendes allant de 540 à 7290€ selon leur degré d'implication dans le réseau d'activités illégales. La société elle, est condamnée à 673 000€ d'amende au titre de la responsabilité civile découlant du délit. Par ailleurs, la firme n'aura plus le droit de revendre ses décodeurs pirates.

La société écoulait ainsi des décodeurs associés à des services d'IPTV illégale, une activité très lucrative et qui aura duré plusieurs années, de 2010 à 2016 plus exactement. Les services donnaient librement accès, entre autres, aux chaines Movistar, beIn sports et Sky Sports, la cible privilégiée de clientèle étant les fans de football.

Une plainte déposée par l'EGEDA (société de représentants des ayants droit du foot en espagnol) a déclenché une enquête menant à l'arrestation du réseau. L'enquête aura nécessité plusieurs années et des accords de collaborations internationales puisque Engel Systems exploitait des serveurs localisés en Lituanie et en Allemagne, ainsi que des centres de données à Malaga et à Madrid.

Le système, assez pernicieux impliquait une coupure des activités pendant quelques mois afin de contraindre les utilisateurs à racheter de nouveaux décodeurs et forcer un peu plus les rentrées de liquidités.