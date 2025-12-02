Un tournant se dessine pour la défense aérienne israélienne. L'annonce a été faite par Danny Gold, chef de la Direction de la Recherche et du Développement pour la Défense (DDR&D), lors du sommet DefenseTech : le très attendu système d'interception laser Iron Beam sera livré aux Forces de Défense d'Israël (IDF) le 30 décembre 2025.

Cette échéance marque l'aboutissement de plus d'une décennie de recherche et de développement pour une technologie jugée essentielle pour l'avenir sécuritaire du pays.

Un complément stratégique, pas un remplaçant

L'Iron Beam n'a pas vocation à remplacer les piliers de la défense israélienne que sont le Dôme de fer, la Fronde de David ou les systèmes Arrow. Il est conçu pour les compléter intelligemment.

Sa mission première est d'intercepter les menaces plus petites et à plus courte portée, comme les roquettes, les obus de mortier et surtout les drones, laissant les intercepteurs plus robustes et coûteux se charger des cibles plus complexes.

Le principal avantage du système réside dans son économie. Alors qu'une interception avec le Dôme de Fer coûte des dizaines de milliers de dollars, un tir laser de l'Iron Beam est estimé à quelques dollars seulement, soit le coût de l'électricité nécessaire.

Cette asymétrie économique est une réponse directe aux tactiques d'adversaires utilisant des projectiles peu onéreux en grand nombre pour saturer les défenses existantes.

Comment fonctionne ce « rayon de fer » ?

Développé par Rafael Advanced Systems Ltd., l'Iron Beam est un laser de haute puissance de 100 kilowatts. Il fonctionne en focalisant un faisceau d'énergie intense sur une cible jusqu'à ce qu'elle surchauffe et se désintègre en plein vol.

Sa portée effective est d'environ 10 kilomètres, ce qui en fait une arme de protection de zone idéale. L'un de ses atouts majeurs est son « chargeur » infini : tant qu'il est alimenté en énergie, le système ne peut pas tomber à court de munitions.

Cependant, cette technologie a ses limites. Le laser est moins efficace par temps de faible visibilité, comme en cas de forte couverture nuageuse ou de brouillard. C'est la raison pour laquelle son déploiement se fera en tandem avec les systèmes antimissiles traditionnels, assurant une protection multicouche et résiliente, capable de s'adapter aux conditions météorologiques.

Une famille de systèmes et des perspectives d'avenir

L'Iron Beam n'est que la première brique d'une nouvelle doctrine de défense. L'entreprise Rafael a déjà présenté une gamme complète de systèmes dérivés pour répondre à différents besoins opérationnels.

On y trouve l'Iron Beam M, une version mobile montée sur camion pour protéger les forces en manœuvre, et le Lite Beam, plus compact et léger, destiné à être intégré sur des véhicules blindés pour une protection tactique rapprochée.

L'intégration de cette technologie répond à une urgence stratégique, mise en évidence par les récentes confrontations. Le déploiement de l'Iron Beam n'est donc qu'une première étape, ouvrant la voie à une généralisation des armes à énergie dirigée sur les champs de bataille de demain.