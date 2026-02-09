Jusqu'au 14 février, E.Leclerc lance son opération « Coup de poing promo » sur une sélection de tablettes Samsung, avec des réductions immédiates allant jusqu'à -20% pour les porteurs de la carte de fidélité.

Parmi les modèles en réduction, on peut trouver :

Samsung Galaxy Tab S10 Lite (256 Go) : 375,20 € (au lieu de 469 €) avec la carte Leclerc .

➡️ Avec écran 10,9" 90Hz, stylet S Pen inclus et batterie longue durée 8 000 mAh.





(au lieu de 469 €) avec la . ➡️ Avec écran 10,9" 90Hz, stylet S Pen inclus et batterie longue durée 8 000 mAh. Samsung Galaxy Tab S10 FE (128 Go Wi-Fi) : 463,20 € (au lieu de 579 €) avec la carte Leclerc .

➡️ Résistante à l'eau et à la poussière, avec écran 10,9" 90Hz lumineux jusqu'à 800 nits.





(au lieu de 579 €) avec la . ➡️ Résistante à l'eau et à la poussière, avec écran 10,9" 90Hz lumineux jusqu'à 800 nits. Samsung Galaxy Tab S11 (128 Go) : 719,20 € (au lieu de 899 €) avec la carte Leclerc .

➡️ Une tablette puissante et robuste avec 12 Go de RAM, écran ultra-fluide 11" Dynamic AMOLED X2, châssis en Aluminium Armor et certification IP68.





(au lieu de 899 €) avec la . ➡️ Une tablette puissante et robuste avec 12 Go de RAM, écran ultra-fluide 11" Dynamic AMOLED X2, châssis en Aluminium Armor et certification IP68. Samsung Galaxy Tab S10+ (256 Go Wi-Fi) : 919,20 € (au lieu de 1 149 €) avec la carte Leclerc.

➡️ Un modèle haut de gamme avec écran Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pouces, 12 Go de RAM et processeur ultra-puissant pour le multitâche.

➡️ Retrouvez l'ensemble des modèles en promotion sur la page de l'opération "Coup de poing" Samsung de Leclerc.

Et ne passez pas à côté de notre top 3 des promos du jour (PC portable ASUS TUF F16, enceintes arrière Sony Bravia Theatre Rear 8 et HUAWEI Watch FIT Édition spéciale), sans oublier l’opération Superstars Boulanger, avec 10 nouveaux favoris des clients à ne pas manquer pour cette semaine, parmi les PC portables, casques, TV et bien plus.