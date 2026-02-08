- Google Chrome 144.0.7559.133 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Microsoft Edge 144.0.3719.115 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- Firefox 147.0.3 (Windows, macOS, Linux) : navigateur web
- LibreOffice 26.2.0 (Windows, macOS, Linux) : suite de productivité
- Adobe Acrobat Reader 2025.001.21184 (Windows, macOS) : lecteur PDF
- Wise Disk Cleaner 11.3.2 (Windows) : supprimer les fichiers inutiles et défragmenter
- Mp3tag 3.33.1 (Windows) : éditeur de tags de nombreux formats audio
- WinRAR 7.20 (Windows) : compression et décompression de fichiers
- PeaZip 10.9.0 (Windows, Linux) : outil d'archivage des fichiers
- Calibre 9.2.1 (Windows, macOS, Linux) : gérer sa bibliothèque de livres électroniques
- MediaInfo 26.01 (Windows, macOS, Linux) : afficher des informations techniques et les tags de fichiers audio et vidéo