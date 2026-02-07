Les créateurs James Park et Eric Friedman, les cerveaux derrière le succès planétaire de Fitbit, sont de retour sur le devant de la scène. Après deux ans de discrétion suite à leur départ de Google, ils dévoilent leur nouveau projet : Luffu. Il ne s'agit plus de compter ses pas, mais de veiller sur le bien-être collectif. Luffu se présente comme un "système de soins familiaux intelligent", une plateforme conçue pour unifier les informations de santé éparpillées et offrir une vision globale et proactive.

Comment fonctionne Luffu, le nouveau gardien familial ?

Luffu opère principalement en arrière-plan, de manière discrète. L'application agrège les données provenant de multiples sources : appareils connectés, plateformes comme Apple Health, mais aussi des informations ajoutées manuellement par la famille via texte, voix ou photo. L'IA analyse ces flux pour organiser les détails importants, comme les prises de médicaments, les symptômes ou les constantes vitales, tout en apprenant les routines de chaque membre de la famille.

Le système ne se contente pas de stocker. Il peut répondre à des questions en langage naturel, comme "Le nouveau régime de papa affecte-t-il sa tension ?" ou "Le chien a-t-il eu son traitement ?". Plus important encore, Luffu surveille activement les changements de schémas et peut envoyer des alertes sur des signes avant-coureurs de problèmes de santé, avant qu'ils ne deviennent des crises.

Quelle est la philosophie de Luffu en matière de surveillance ?

Les fondateurs insistent sur un point crucial : Luffu est un gardien, pas un système de surveillance. "Silencieux la plupart du temps, utile au bon moment", voilà leur crédo. L'objectif n'est pas de créer de l'anxiété en noyant les utilisateurs sous les notifications, mais de réduire le stress lié à la charge mentale de la santé familiale. L'expérience personnelle de James Park avec ses propres parents, soignés à distance, a été un moteur dans cette conception.

La confidentialité est présentée comme une pierre angulaire du projet. Les utilisateurs gardent un contrôle total sur les données partagées et les personnes autorisées à y accéder via des niveaux de permission, comme le statut "Gardien". Ils pourront également choisir si leurs informations peuvent être utilisées pour entraîner les modèles d'IA de la plateforme, un enjeu majeur de confiance.

Pourquoi passer de la santé personnelle à la santé partagée ?

Ce projet est la suite logique de l'aventure Fitbit. Si leur première entreprise a démocratisé le suivi de la santé individuelle, Luffu s'attaque à une réalité souvent négligée par la tech : la santé est partagée. La coordination des soins pèse sur des millions de personnes, souvent des femmes entre 40 et 50 ans, jonglant entre carrière et famille.

Les outils existants sont conçus pour l'individu, laissant les aidants assembler eux-mêmes un puzzle complexe d'informations dispersées. Luffu ambitionne de combler ce vide en créant un écosystème qui, à terme, ne se limitera pas à une application mais s'étendra à des appareils matériels complémentaires. Un pari audacieux sur le prochain grand virage de la santé grand public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Luffu exactement ?

Luffu est un "système de soins familiaux intelligent" qui utilise l'intelligence artificielle pour centraliser, organiser et analyser les données de santé de toute une famille. Il se présente sous la forme d'une application mobile et vise à alléger la charge mentale des aidants en fournissant des informations et des alertes pertinentes.

Qui sont les créateurs de Luffu ?

Luffu a été fondé par James Park et Eric Friedman, les deux co-fondateurs de Fitbit. Ce projet marque leur retour dans le secteur de la technologie de la santé, deux ans après avoir quitté Google suite au rachat de leur première entreprise.

Quand Luffu sera-t-il disponible ?

La plateforme est actuellement en phase de test privé. Le grand public peut s'inscrire sur une liste d'attente via le site officiel de Luffu pour accéder à la future bêta publique limitée, mais aucune date de lancement officielle n'a encore été communiquée.