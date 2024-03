Le groupe M6 a annoncé cette semaine que M6+ remplacera l'actuelle plateforme 6play dès son lancement qui est prévu dans le courant du mois de mai prochain, avant le championnat d'Europe de football 2024.

Dans l'année et en qualité HD, ce sont 30 000 heures de programmes qui seront disponibles gratuitement, dont 10 000 heures exclusives, sur tous les écrans. Le groupe M6 souligne notamment plus de 300 films chaque année et 11 000 heures de séries (Disney, CBS, Sony, Paramount).

Certaines originalités sont la MMA Academy et un journal télévisé hebdomadaire décalé pour la plateforme produit avec Le Gorafi. Les programmes seront accessibles au minimum 30 jours sur la plateforme M6+.

Une offre payante et sans publicité sera également de la partie pour M6+ qui s'appuira sur un nouveau moteur de recherche… inévitablement basé sur l'intelligence artificielle. Mais il est bel et bien aussi question d'IA générative.

Actualité publiée le 14 février 2024

En début d'année, le groupe audiovisuel TF1 a introduit sa plateforme TF1+ avec l'ambition affichée d'en faire le leader du streaming gratuit en France. Ô surprise, son ancien compère dans l'aventure Salto terminée en eau de boudin fera de même.

Sur le départ de la présidence du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost annonce dans un entretien au Figaro qu'une nouvelle plateforme M6+ sera dévoilée le 6 mars prochain. Elle prendra le relais de 6play pour devenir " co-leader sur le marché de l'AVOD. "

Il s'agira donc également d'une plateforme de streaming avec un modèle de financement par la publicité. Le groupe M6 n'a guère le choix et doit aussi s'adapter à l'évolution de la consommation des contenus qui se fait à la demande, tout en continuant de jouer sur le tableau de la télévision linéaire.

Peu de détails sur M6+ pour le moment

" La nouvelle plateforme proposera une offre gratuite de contenus puissante, accessible sur tous les écrans, et offrant une expérience toujours plus innovante ", écrit le groupe M6 à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

M6+ s'appuiera sur l'expertise de Bedrock (la branche technologique européenne de M6), qui fournit une plateforme technologique de streaming vidéo (c'était le cas pour Salto), et le groupe M6 va investir jusqu'à 100 millions d'euros dans le streaming entre 2024 et 2028.

Cet investissement touche les contenus, la distribution, la technologie et le marketing. Les annonceurs sont bien évidemment une cible, alors que les revenus publicitaires marquent le pas dans le linéaire et progressent avec le replay.