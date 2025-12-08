La diplomatie des sourires est terminée. À peine rentré de son quatrième voyage officiel en Chine, le chef de l'État a lancé un avertissement sans équivoque. Dans un entretien accordé aux Echos, il a posé un ultimatum : si Pékin ne prend pas de mesures pour corriger son gigantesque excédent commercial, l'Europe répliquera avec des mesures fortes, considérant qu'il en va de la survie industrielle du continent.

Pourquoi l'Europe est-elle devenue un « marché d'ajustement » ?

Le diagnostic posé par l'Élysée est alarmant. Le déficit commercial de l'Union européenne avec la Chine a franchi la barre des 300 milliards d'euros. Ce déséquilibre massif est le symptôme d'une situation où l'Europe se retrouve coincée entre deux superpuissances économiques. D'un côté, les États-Unis ont érigé des barrières douanières, et de l'autre, la Chine subventionne massivement sa production.

Cette politique chinoise entraîne une surcapacité de production dans des secteurs clés comme les voitures électriques, la tech ou les machines-outils. Ces produits, ne pouvant plus pénétrer facilement le marché américain, sont massivement redirigés vers l'Europe. Macron dénonce ce scénario du pire, qualifiant le continent de « déversoir mondial » et de « marché d'ajustement », une situation jugée intenable.

Quelle est la stratégie française pour inverser la tendance ?

La réponse envisagée par Emmanuel Macron n'est pas une simple fermeture des frontières. La stratégie repose sur une forme de chantage à l'investissement assumé : « produisez chez nous ou payez ». L'idée est d'inciter les géants chinois comme BYD, CATL ou Xiaomi à installer leurs usines sur le sol européen pour pouvoir vendre leurs produits aux consommateurs du continent.

Il s'agit d'une inversion complète de la logique des dernières décennies, où les entreprises européennes devaient transférer leur technologie pour accéder au marché chinois. Les secteurs ciblés sont stratégiques : mobilité électrique, batteries, énergies renouvelables et robotique. Cependant, le président pose une condition claire : ces investissements ne doivent pas être « prédateurs » et ne doivent pas conduire à un pillage du savoir-faire européen.

Quels obstacles freinent encore une réponse européenne unifiée ?

Pour que la menace de droits de douane soit crédible, l'Europe doit parler d'une seule voix. Or, des divergences persistent, notamment avec l'Allemagne. Berlin, dont l'industrie automobile est très dépendante de ses exportations vers la Chine, craint des représailles commerciales qui pénaliseraient lourdement son économie.

Le président français reconnaît que l'Allemagne « bouge » mais n'est pas encore totalement alignée sur la position française plus ferme. Pour surmonter cet obstacle, il plaide pour une relance de la compétitivité européenne, inspirée du rapport Draghi, qui passerait par une simplification administrative et une politique monétaire plus orientée vers la croissance. La balle est désormais dans le camp de Pékin.