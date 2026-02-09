Entre 2020 et 2023, les scientifiques ont observé une envolée inédite de la quantité de méthane dans l'atmosphère, un gaz responsable à lui seul d'un tiers du réchauffement climatique. Cette accélération mystérieuse, survenue alors que l'économie mondiale tournait au ralenti, ne provenait ni de l'industrie fossile ni des incendies.

Le verdict d'une équipe de chercheurs internationaux pointe vers une combinaison de deux facteurs : un affaiblissement temporaire de la capacité de l'atmosphère à se "nettoyer" et une augmentation des émissions naturelles.

Quel est le lien inattendu entre pollution et méthane ?

L'explication principale tient en une réaction chimique complexe mais essentielle. La pollution de l'air, notamment les oxydes d'azote (NOx) émis par les transports, participe à la formation de molécules très réactives : les radicaux hydroxyles (OH). Ces derniers agissent comme le principal agent de nettoyage de l'atmosphère en détruisant le méthane. C'est un mécanisme crucial pour réguler sa concentration.

Avec les confinements successifs, la chute drastique du trafic routier et aérien a entraîné une baisse des émissions de NOx. Conséquence directe : moins de radicaux OH ont été formés. Le "nettoyage" atmosphérique étant moins efficace, la durée de vie du méthane s'est allongée, et sa concentration a grimpé en flèche. Cet effet pervers, qualifié de "dommage collatéral" par les auteurs de l'étude, explique près de 80 % de l'anomalie observée.

Le climat a-t-il joué un rôle dans cette augmentation ?

Le second facteur aggravant est purement climatique. La période 2020-2023 a été marquée par le phénomène La Niña, qui a provoqué des conditions globalement plus humides sur la planète. Cette humidité accrue a particulièrement touché les zones humides tropicales, comme les marais, mangroves ou rizières, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Or, ces milieux saturés en eau sont des sources naturelles majeures de méthane, produit par l'activité microbienne. Plus d'humidité signifie plus d'activité, et donc plus d'émissions. Alors que les modèles climatiques de l'Accord de Paris considèrent souvent ces zones comme stables, cette étude montre qu'elles peuvent réagir fortement aux variations climatiques. Leur contribution a été un accélérateur non négligeable de la hausse observée durant la crise du Covid-19.

Quelles conséquences pour les politiques climatiques ?

Cette découverte change la donne. Elle démontre que l'amélioration de la qualité de l'air, un objectif de santé publique indispensable, peut avoir des effets négatifs indirects sur le climat à court terme. Le message des scientifiques est clair : il ne faut surtout pas arrêter de lutter contre la pollution, mais il faut au contraire mettre les bouchées doubles sur la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre pour compenser.

Cela signifie qu'il est encore plus urgent de s'attaquer aux sources humaines de méthane, comme les fuites sur les gazoducs, les décharges ou certaines pratiques agricoles. Les objectifs de l'Engagement mondial pour le méthane, qui vise une baisse de 30 % des émissions d'ici 2030, deviennent non seulement pertinents, mais absolument critiques pour tenir la trajectoire de l'Accord de Paris.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le méthane est-il plus dangereux que le CO2 ?

Le méthane a un pouvoir de réchauffement plus de 80 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de 20 ans. Cependant, sa durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus courte (environ 12 ans, contre plusieurs siècles pour le CO2). Réduire ses émissions a donc un effet bénéfique beaucoup plus rapide sur le climat.

Cette hausse du méthane est-elle permanente ?

Non, l'étude montre que le rythme d'augmentation a commencé à ralentir à partir de 2023, avec la fin du phénomène La Niña et la reprise de l'activité économique. Toutefois, cet épisode démontre la sensibilité de la chimie de l'atmosphère et le risque d'un emballement des émissions naturelles avec le réchauffement climatique.