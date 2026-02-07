Longtemps, les scientifiques ont pointé un coupable principal pour expliquer les efflorescences algales, ces "marées vertes" ou "rouges" de plus en plus fréquentes et toxiques : la pollution par les nutriments.

Rejets agricoles et eaux usées surchargent les eaux en nutriments, un véritable engrais pour les algues. Mais de nouvelles recherches menées par l'Université de Californie à San Diego (UC San Diego) dévoilent un autre acteur, plus silencieux mais tout aussi redoutable : les plastiques.

Comment le plastique peut-il provoquer une marée d'algues ?

L'étude met en lumière un phénomène d'« effondrement par le haut » de la chaîne alimentaire. Dans des écosystèmes aquatiques simulés, les chercheurs ont observé que les plastiques à base de pétrole avaient un effet dévastateur sur le zooplancton. Ces animaux microscopiques sont les principaux prédateurs des algues microscopiques. Leur disparition soudaine lève un frein naturel crucial à la prolifération des algues.

Privées de leurs prédateurs, les populations d'algues explosent, créant les conditions parfaites pour une marée toxique. En somme, le plastique ne "nourrit" pas les algues, il élimine leur régulateur. C'est un changement de paradigme complet qui montre que la pollution plastique agit comme un véritable déstabilisateur des équilibres écologiques.

Tous les plastiques ont-ils le même impact ?

La réponse est non, et c'est un point central de l'étude. Les chercheurs ont comparé les effets des plastiques conventionnels à base de pétrole avec des plastiques biodégradables, dont un développé au sein même de l'UC San Diego. Les résultats sont frappants : si les plastiques pétroliers ont provoqué une chute drastique du zooplancton, les bioplastiques ont eu un impact bien plus limité sur l'écosystème.

Cette distinction est capitale. Elle suggère que la transition vers une économie des plastiques biodégradables pourrait atténuer une partie des dégâts causés par la pollution plastique dans les milieux aquatiques. Sans être une solution miracle, car tout matériau introduit dans la nature a un impact, ce choix pourrait limiter l'un de ses effets les plus destructeurs sur la chaîne alimentaire.

Quel est le lien avec le changement climatique ?

L'impact des microplastiques va bien au-delà de la simple prolifération d'algues. Une autre étude, publiée dans le Journal of Hazardous Materials, montre que leur accumulation dans les océans affaiblit la capacité de ces derniers à réguler le climat. En réduisant la pénétration de la lumière, ils entravent la photosynthèse du phytoplancton, un mécanisme clé de la "pompe à carbone biologique" qui capture le CO2 atmosphérique.

De plus, la dégradation des plastiques libère directement des gaz à effet de serre comme le méthane et le CO2, contribuant à l'acidification des océans. La "plastisphère", ces biofilms de micro-organismes qui se développent sur les débris, intensifie ces émissions. Le message est clair : la crise du plastique et la crise climatique sont intimement liées et doivent être traitées de front, sans attendre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale différence entre l'effet des nutriments et celui du plastique sur les algues ?

La pollution par les nutriments (engrais, eaux usées) agit par un effet "bottom-up" : elle "nourrit" et sur-stimule la croissance des algues. La pollution plastique, elle, provoque un effondrement "top-down" : elle tue les prédateurs des algues (le zooplancton), qui peuvent alors proliférer sans contrôle.

Les plastiques biodégradables sont-ils la solution parfaite ?

Non, ils ne sont pas sans impact. Cependant, l'étude de l'UC San Diego montre qu'ils déstabilisent beaucoup moins les populations de zooplancton que les plastiques pétroliers. Ils représentent donc une alternative potentiellement moins dommageable pour limiter ce type de perturbation écologique, bien que la réduction globale de la production de plastique reste la priorité.