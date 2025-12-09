Consciente des critiques récurrentes concernant l'ergonomie de sa plateforme, Microsoft a décidé de s'attaquer à plusieurs problèmes majeurs qui complexifient l'expérience utilisateur. Après avoir annoncé des travaux pour réduire la consommation excessive des ressources système, l'éditeur se concentre désormais sur des optimisations fonctionnelles réclamées de longue date par sa communauté. Ces ajustements, prévus pour janvier et février 2026, ciblent directement la messagerie et la gestion de comptes multiples, deux piliers de l'utilisation quotidienne de l'outil.

Comment la gestion des messages va-t-elle devenir plus intuitive ?

L'une des frustrations les plus partagées concerne le comportement de la touche Entrée lors de la rédaction d'un message. Pour mettre fin aux envois involontaires, Microsoft Teams permettra bientôt de choisir son action : envoyer le message ou simplement passer à la ligne. Cette option, prévue pour février 2026, offrira une flexibilité bienvenue pour rédiger des messages plus longs et structurés sans crainte.

Une autre limitation importante sera levée : le transfert de messages. Jusqu'à présent, il était impossible de transférer plus d'un message à la fois. Dès janvier 2026, il sera possible de sélectionner jusqu'à cinq messages dans une conversation et de les transférer ensemble en une seule fois. Cette fonction de transfert simultané conservera le contexte et l'ordre des messages, simplifiant grandement le partage d'informations entre différents canaux ou discussions.

La fin des fautes de frappe est-elle enfin annoncée ?

L'absence d'un correcteur orthographique automatique performant dans un outil de productivité créé par Microsoft a toujours été une anomalie. Cette lacune sera comblée dès janvier 2026 avec l'intégration d'un correcteur automatique natif pour les clients PC et Mac. La plateforme sera capable d'identifier et de rectifier à la volée les « mots couramment mal orthographiés » pendant la saisie.

Cette fonctionnalité, qui sera d'abord déployée en préversion, vise à réduire la friction lors des échanges rapides où les coquilles sont fréquentes. Fini les relectures systématiques ou les soulignements rouges sans solution rapide. L'autocorrection promet de fluidifier les conversations et de renforcer le professionnalisme des échanges, une amélioration simple mais à l'impact potentiellement majeur sur la productivité quotidienne.

Comment jongler plus facilement entre plusieurs comptes professionnels ?

Pour les consultants, freelances et tous ceux qui collaborent avec plusieurs organisations, la gestion multi-compte sur Teams est un véritable casse-tête. Le basculement constant entre les différents environnements de travail, ou « organisations », est une source de perte de temps et de messages manqués. Microsoft s'attaque également à ce problème avec une mise à jour décrite comme une véritable révolution.

Dès février 2026, une fonctionnalité de notifications unifiées permettra en effet de voir et de répondre aux messages de tous ses comptes sans avoir à changer de contexte. Les notifications de toutes les organisations seront centralisées, et il sera possible d'épingler différentes organisations dans la barre latérale pour une navigation instantanée. Cette évolution est sans doute la plus attendue par les utilisateurs intensifs, car elle abat les cloisons entre les écosystèmes de travail.