Microsoft a de nouveau le Xbox Game Pass dans son viseur. Après une augmentation tarifaire notable en 2025, la firme de Redmond explore activement des pistes pour faire évoluer son service d'abonnement phare.

L'information, rapportée par des sources concordantes, suggère une refonte en profondeur qui pourrait remodeler l'accès aux jeux sur PC et console.

Pourquoi Microsoft veut-il encore changer le Game Pass ?

Le moteur de cette réflexion est purement stratégique. Dans un marché des consoles qui atteint ses limites, la croissance passe désormais par l'augmentation du revenu moyen par utilisateur. C'est un calcul simple.

Envisager une refonte permet à Microsoft de justifier les tarifs de son abonnement, notamment celui du Game Pass Ultimate, et de verrouiller son audience dans un écosystème de plus en plus complet. L'objectif est de rendre le service indispensable, même si cela implique une facture plus élevée.

Quelle forme prendrait cette nouvelle offre ?

Deux axes principaux se dessinent. Le premier est une potentielle fusion entre le PC Game Pass et l'offre Xbox Game Pass Premium. Cette unification simplifierait la gamme mais forcerait la main à de nombreux joueurs PC, habitués à un tarif plus bas. C'est une manœuvre délicate assez risquée pour la marque, le communauté de joueurs PC étant certes ouverte à payer un abonnement, mais également très tentée d'opter plus largement pour le piratage, solution plus facile sur cette plateforme. Microsoft devra donc faire attention à ne pas se la mettre à dos avec une hausse malvenue ou trop marquée.

Le second axe est l'intégration de nouveaux services tiers. Le Game Pass inclut déjà EA Play et des avantages Ubisoft+, mais Microsoft chercherait à aller plus loin. Cet ajout de valeur servirait à faire accepter une éventuelle hausse de prix ou un abonnement unifié plus coûteux.

À quel calendrier faut-il s'attendre ?

Il ne faut pas s'attendre à des changements imminents. Les informations disponibles indiquent que ces réflexions sont à un stade précoce. Rien de majeur n'est prévu pour l'année 2026.

Les regards se tournent plutôt vers 2027 pour une éventuelle concrétisation de cette nouvelle ère pour le service Xbox Game Pass, car Microsoft prend son temps pour ajuster sa stratégie et préparer le terrain auprès de sa communauté de joueurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fusion des offres PC et Premium est-elle confirmée ?

Non, il s'agit pour l'instant d'une piste exploratoire rapportée par des sources journalistiques. Microsoft n'a fait aucune annonce officielle à ce sujet.

Le prix du Game Pass va-t-il encore augmenter ?

Une fusion des offres PC et Premium entraînerait mécaniquement un changement de tarif pour les abonnés PC. L'ajout de services tiers pourrait aussi servir de justification à un ajustement global des prix des abonnements.

Quels services tiers pourraient être ajoutés ?

Aucun nom n'a été confirmé. Le service inclut déjà des avantages liés à EA Play ou Ubisoft, la logique voudrait que Microsoft cherche d'autres partenariats majeurs dans le secteur du jeu vidéo ou du divertissement.