Le décollage de la mission Crew-12 est officiellement programmé pour le mercredi 11 février à 6h01, heure locale, depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Heure de Paris, il sera 11h01. L'équipage est déjà en quarantaine pour les dernières préparations d'un séjour de huit mois dans la Station spatiale internationale (ISS).

L'incident avec Falcon 9 a été résolu

Le maintien de la date de lancement était incertain suite à une anomalie survenue en début de mois. Lors d'une mission Starlink, le second étage d'une fusée Falcon 9 n'a pas réussi à effectuer sa manœuvre de désorbitation contrôlée, provoquant une rentrée atmosphérique non maîtrisée. Cet incident, le quatrième de ce type en 19 mois, a entraîné une suspension temporaire des vols par la Federal Aviation Administration (FAA).

L'enquête menée par SpaceX, et validée par la FAA, a été bouclée en seulement quatre jours. La cause probable identifiée est un échec de l'allumage du moteur du second étage. SpaceX a proposé des " mesures préventives techniques et organisationnelles " jugées suffisantes.

La Nasa a également conclu qu'il n'y avait " aucun risque accru pour la sécurité de l'équipage ", le profil de vol pour les missions habitées étant différent.

Qui compose l'équipage de cette mission de rotation ?

La mission Crew-12 est commandée par l'astronaute de la Nasa Jessica Meir, accompagnée de son compatriote Jack Hathaway en tant que pilote. Les deux spécialistes de mission sont Sophie Adenot, de l'Agence spatiale européenne (ESA), et Andreï Fediaïev de Roscosmos.

Sophie Adenot deviendra la deuxième Française à voyager dans l'espace après Claudie Haigneré il y a plus de 25 ans. L'arrivée de l'équipage Crew-12 dans l'ISS permettra au célèbre complexe orbital de retrouver un effectif de sept membres, après le départ anticipé de la mission Crew-11 en janvier pour une évacuation médicale.

Un programme scientifique dense

L'équipage de Crew-12 s'apprête à mener une mission scientifique dense de près de huit mois. Près de 200 expériences sont prévues dans des domaines variés comme la biologie, la physiologie ou la physique des matériaux, profitant de l'environnement unique de microgravité de l'ISS. Un objectif est de préparer les futures missions d'exploration lointaine, vers la Lune ou Mars.

Sophie Adenot participera activement à ce programme. Elle testera le système EchoFinder du Centre national d'études spatiales (Cnes), un dispositif d'échographie autonome assisté par intelligence artificielle. Elle se soumettra également à des tests neurosensoriels pour étudier l'impact d'un long séjour en orbite sur la cognition et les émotions.

Comme à chaque fois, des données recueillies serviront à la vie en groupe dans l'espace, mais aussi pour la recherche médicale sur Terre. D'autres tâches seront consacrées à l'inévitable entretien de la station spatiale vieillissante. Et peut-être une sortie extravéhiculaire à la clé pour Sophie Adenot.

N.B. : Source images : SpaceX - Nasa.