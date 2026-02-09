Le projet d'acquisition à près de 83 milliards de dollars d'une partie de Warner Bros. Discovery par Netflix soulève des inquiétudes quant à la consolidation du secteur du streaming vidéo. Lors d'une audition devant une sous-commission du Sénat américain, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a tenté de rassurer les législateurs.

La hausse des prix est-elle inévitable pour les abonnés ?

Interrogé sur le caractère abordable des abonnements, notamment après les dernières augmentations de prix, Ted Sarandos a défendu la politique tarifaire de Netflix.

Il a affirmé que chaque hausse de prix correspond à une augmentation significative de la valeur ajoutée pour l'abonné, avec toujours plus de contenu, ce qui sera le cas avec le rachat de Warner Bros.

Et Ted Sarandos a mis en avant la simplicité de la résiliation qui se fait en un clic. " Si le consommateur dit ' c'est trop pour ce que j'obtiens ', il peut annuler en un seul clic ".

Comment Netflix justifie-t-il l'absence de risque de monopole ?

Ted Sarandos a soutenu que les deux services de streaming Netflix et HBO Max, qui est dans le giron de Warner Bros. Discovery, sont très complémentaires, soulignant que " 80 % des abonnés de HBO Max sont également abonnés à Netflix ".

Il a minimisé les risques de concentration, arguant que le marché reste extrêmement concurrentiel avec la présence d'acteurs puissants comme Google, Apple et Amazon, qu'il a qualifiés de " sociétés technologiques aux poches profondes essayant de s'emparer du secteur de la télévision ".

Pour appuyer son propos, il a cité des données de Nielsen montrant que YouTube capte une part d'audience télévisuelle supérieure à celle de Netflix. Selon ses calculs, même après la fusion avec Warner Bros. Discovery, Netflix ne détiendrait que 21 % du marché du streaming par abonnement.