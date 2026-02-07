Trente ans après un lancement catastrophique qui l'a élevé au rang de mythe, le Virtual Boy s'apprête à faire un retour aussi inattendu que fascinant. Nintendo a officiellement confirmé la sortie d'un accessoire dédié pour sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2, avec une date de lancement fixée au 17 février 2026.

Ce dispositif, qui sera commercialisé à 100 dollars, n'est pas une nouvelle console, mais une coque permettant de revivre l'expérience 3D stéréoscopique qui a fait la réputation, et l'échec, de la machine originale.

Comment ce nouvel accessoire ressuscite-t-il le concept original ?

Loin de réinventer la roue, Nintendo a opté pour une approche qui rappelle celle du Google Cardboard. Le nouvel accessoire est une réplique fidèle du design original, avec son coloris rouge et noir et son fameux bipied. La différence majeure réside dans son cœur : au lieu d'écrans intégrés, il dispose d'un emplacement où il suffit d'y glisser sa Nintendo Switch 2, Joy-Con détachés. Cette conception ingénieuse résout les principaux défauts de l'époque.

Grâce à la batterie de la console, il n'y a plus besoin de piles ni de câbles encombrants. Les jeux sont téléchargés directement depuis l'eShop, éliminant le besoin de cartouches. Enfin, l'archaïque manette d'origine est remplacée par les contrôleurs modernes de la Switch. Le résultat est un hommage qui conserve l'esthétique unique de 1995 sans en subir les contraintes techniques.

L'expérience visuelle et ludique est-elle restée la même ?

Oui, pour le meilleur comme pour le pire. Nintendo a fait le choix radical de conserver les graphismes monochromes rouges sur fond noir. L'expérience est donc parfaitement authentique, jusqu'à la posture inconfortable qui consiste à se pencher vers le masque posé sur une table plutôt que de l'attacher à sa tête. C'est un parti-pris audacieux, visant à préserver l'ADN de cette machine si particulière. Cette démarche de conservation rétro est au cœur du projet.

Côté jeux, l'immersion dans le passé est totale. Le catalogue de lancement inclut sept titres originaux, dont les lents Galactic Pinball et Red Alarm, ou encore le déroutant 3D Tetris. Ces jeux, non remastérisés, montrent à quel point le rythme et l'ergonomie ont évolué. Heureusement, le meilleur jeu de la plateforme, Virtual Boy Wario Land, est également de la partie, se démarquant encore aujourd'hui comme le titre phare du système.

Quelle technologie se cachait derrière l'échec de 1995 ?

L'accessoire Switch fonctionne par une simple émulation logicielle en écran scindé, mais la technologie du Virtual Boy original était bien plus complexe et avant-gardiste. Contrairement aux casques VR modernes, il ne possédait pas deux écrans. Il utilisait une technologie brevetée par la société américaine Reflection Technology, appelée Scanned Linear Array. Le système projetait une image dans chaque œil à l'aide d'une unique colonne de 224 LED rouges et d'un miroir oscillant à très haute vitesse.

Cette merveille d'ingénierie, repérée par le légendaire Gunpei Yokoi, permettait de créer une illusion de 3D saisissante pour l'époque. Cependant, elle présentait des défauts majeurs : l'impossibilité de produire d'autres couleurs à un coût raisonnable, une consommation électrique élevée (six piles AA pour quatre heures de jeu) et un poids qui rendait le port sur la tête impossible. Ces limitations, couplées à la fatigue oculaire rapportée par de nombreux joueurs, ont scellé son destin commercial.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix et la date de sortie du nouvel accessoire Virtual Boy ?

L'accessoire Virtual Boy pour la Nintendo Switch 2 sera disponible le 17 février 2026 au prix de 100 dollars. Une version en carton, sur le modèle du Nintendo Labo, sera également proposée pour ceux qui souhaitent une option plus économique.

Faut-il un abonnement spécial pour jouer aux jeux ?

Oui, l'accès à la collection de jeux Virtual Boy – Nintendo Classics nécessitera un abonnement actif au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Cet abonnement donne également accès à d'autres catalogues de jeux rétro, comme ceux de la Nintendo 64 et de la GameCube.

Tous les jeux originaux seront-ils disponibles ?

Sept jeux seront disponibles au lancement. Nintendo a cependant prévu d'ajouter neuf titres supplémentaires tout au long de l'année 2026, incluant des classiques comme Mario's Tennis et des jeux jamais sortis à l'époque, tels que Zero Racers et D-Hopper.