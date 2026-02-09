Une rumeur persistante, relayée par plusieurs sources industrielles, indique que Nvidia développerait une carte graphique ultra haut de gamme pour 2026, à défaut d'une nouvelle série RTX 50 Super.

Positionnée au-dessus de la future RTX 5090, elle pourrait marquer le grand retour de la prestigieuse lignée Titan ou inaugurer une nouvelle référence, la RTX 5090 Ti, brouillant encore plus les lignes entre gaming et IA.

Le retour d'une lignée prestigieuse ?

Selon des informations initialement rapportées par le site spécialisé Overclocking.com, et corroborées par plusieurs contacts au sein de l'industrie, Nvidia travaillerait sur un projet de carte graphique "halo".

Ce modèle se positionnerait nettement au-dessus de la RTX 5090 et viserait une sortie pour le troisième trimestre 2026. Deux noms reviennent avec insistance : soit une GeForce RTX 5090 Ti, soit le retour très attendu de la gamme Titan.

La dernière carte de cette famille, la Titan RTX, remonte à 2018 et à l'architecture Turing. Depuis, NVIDIA avait semblé abandonner cette appellation pour le grand public, la remplaçant par les déclinaisons Ti sur ses modèles les plus performants.

Ce retour marquerait une volonté stratégique de recréer un segment de prestige, une vitrine technologique absolue sans compromis sur le prix ou la performance.

Quels indices techniques pour ce monstre de puissance ?

Ce projet n'aurait aucun lien avec la gamme RTX 50 Super, qui serait d'ailleurs repoussée au-delà de 2026. Cette nouvelle carte serait une création à part entière, basée sur la future architecture Blackwell.

L'état d'avancement du projet semble sérieux, les sources évoquant un développement au niveau de la carte mère (board-level) déjà en cours. Cela suggère que la phase de conception initiale est dépassée.

Si l'on se fie aux capacités de l'architecture Blackwell, notamment visible sur des cartes professionnelles comme la RTX Pro 6000, les spéculations vont bon train. On peut imaginer une carte embarquant une quantité massive de mémoire GDDR7, potentiellement 48 Go ou même 64 Go, et un nombre de cœurs CUDA record.

Une telle configuration impliquerait évidemment une consommation énergétique très élevée et un système de refroidissement surdimensionné.

Entre prudence et anticipation : un projet voué à aboutir ?

Il convient toutefois de rester mesuré. Ce ne serait pas la première fois que Nvidia explore des concepts ultra haut de gamme qui n'atteignent jamais le marché grand public.

Durant la génération précédente, des prototypes d'une RTX 4090 Ti ou d'une Titan Ada ont circulé, avec des systèmes de refroidissement hors normes, sans jamais être commercialisés à grande échelle.

L'existence de ces projets internes confirme que le constructeur teste constamment les limites technologiques. La question reste donc entière : cette nouvelle carte est-elle destinée à devenir un produit réel pour une clientèle de niche fortunée, ou servira-t-elle principalement de démonstration de force ?

La réponse définira sans doute la stratégie de NVIDIA sur le segment de l'ultra performance pour les années à venir, à la frontière toujours plus floue entre le jeu vidéo et l'intelligence artificielle.