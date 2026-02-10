Selon plusieurs rapports concordants, la feuille de route du géant des cartes graphiques a subi un sérieux coup de frein. La décision de suspendre les lancements pour 2026 et de décaler la production de masse de la génération RTX 60, initialement prévue pour fin 2027, marque un changement de stratégie majeur. Pour les joueurs, cela signifie une attente prolongée et un marché qui pourrait rester dominé par les cartes actuelles, avec des prix potentiellement élevés.

Pourquoi un tel coup de frein sur les cartes gaming ?

Le principal responsable de cette situation est une double contrainte : la crise de l'offre et le coût de la mémoire DRAM. Les prix ont explosé, rendant la production de cartes graphiques VRAM-gourmandes économiquement moins attractive. Cette pénurie de composants affecte directement la capacité à produire en volume à des coûts raisonnables, poussant les fabricants à revoir leurs plans.

En parallèle, Nvidia surfe sur la vague de l'intelligence artificielle. La demande pour ses puces dédiées à l'IA est si forte et les marges si confortables que l'entreprise est incitée à allouer ses ressources de production limitées, notamment chez le fondeur TSMC, à ce segment. Le calcul est simple : pourquoi vendre des cartes gaming à marge réduite quand le marché de l'IA est un eldorado ? La priorité est donc claire.

Quelles conséquences pour la génération RTX 50 Super ?

L'un des dommages collatéraux de cette stratégie est la mise en sommeil de la série RTX 50 Super. D'après les informations, ces cartes étaient pourtant quasiment prêtes. Les partenaires de la marque avaient déjà reçu les spécifications et les PCB, avec des améliorations notables comme le passage de la RTX 5080 Super à 24 Go de VRAM. Une telle capacité aurait été un atout majeur pour le ray tracing et les textures en haute qualité.

Cependant, l'absence de pression concurrentielle forte de la part d'AMD, qui fait face à des défis similaires, n'encourage pas Nvidia à lancer cette mise à jour coûteuse. Sans menace imminente sur ses parts de marché, l'entreprise peut se permettre de conserver ses cartes actuelles et d'attendre que la crise de la mémoire se tasse avant d'introduire de nouveaux modèles de GPU sur le segment gaming.

À quoi s'attendre pour la future série RTX 60 ?

Le report de la série RTX 60 à 2028, au plus tôt, crée une longue période d'attente pour une véritable innovation architecturale. Le travail de développement ne s'arrête pas pour autant, car les cœurs de ces futures puces serviront aussi bien les produits professionnels que ceux destinés à l'IA, comme l'illustre l'architecture Blackwell. Cette stratégie de réutilisation des designs assure une continuité en recherche et développement.

Pour les joueurs, le conseil est simple : il va falloir être patient ou se contenter de l'offre actuelle. Ceux qui possèdent déjà des cartes graphiques performantes ont tout intérêt à les conserver. Pour les autres, le marché risque de voir les prix de la série RTX 50 stagner à des niveaux élevés, voire augmenter si l'offre venait à se réduire davantage. Le paysage du matériel PC gaming s'annonce donc bien morose pour les années à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

La série Nvidia RTX 60 est-elle officiellement annoncée pour 2028 ?

Non, il n'y a pas d'annonce officielle. Les informations proviennent de sources internes et de rapports de l'industrie qui indiquent un report de la production de masse au-delà de 2027, ce qui suggère une sortie probable en 2028. Nvidia n'a pas commenté directement ces rumeurs.

Les cartes graphiques RTX 50 Super sont-elles définitivement annulées ?

Elles semblent être mises en pause ou "dé-priorisées" plutôt qu'annulées. Leur conception étant quasi finalisée, Nvidia pourrait décider de les lancer plus tard si les conditions du marché, notamment le coût et la disponibilité de la mémoire, s'améliorent.

Pourquoi Nvidia privilégie-t-il l'IA au détriment du gaming ?

La raison est purement économique. La demande pour les GPU destinés à l'intelligence artificielle est explosive et les marges bénéficiaires sont bien plus élevées que sur le marché du jeu vidéo. Face à des capacités de production limitées, Nvidia choisit logiquement le segment le plus rentable.