Le week-end du Super Bowl a été marqué par un canular savamment orchestré qui a enflammé la toile. Une vidéo, prétendument divulguée par un employé mécontent, mettait en scène l'acteur suédois Alexander Skarsgård manipulant un élégant orbe métallique et des écouteurs futuristes, présentés comme le premier hardware ChatGPT. La publication initiale sur Reddit racontait l'histoire d'une publicité finalement annulée par la direction, que l'employé frustré aurait décidé de publier lui-même. Le récit était suffisamment crédible pour captiver l'attention et lancer la machine à rumeurs.

Comment le canular a-t-il pris une telle ampleur ?

Malgré des indices révélateurs, la supercherie a fonctionné à merveille. Une rapide vérification du profil Reddit à l'origine de la fuite, aujourd'hui supprimé, montrait que son auteur se présentait comme un comptable de Santa Monica un an plus tôt. Un changement de carrière pour le moins étrange qui aurait dû alerter. Pourtant, de nombreux internautes et même des personnalités du monde de la tech ont pris l'histoire pour argent comptant, partageant massivement les images et consolidant le narratif d'une véritable fuite interne.

Breaking!



Rumors are circulating that OpenAI changed their Super Bowl ad at the last minute.



Neutral version was aired, while suspected new product remained a mystery.



Some users analyzed metadata of clips shared on social channels and uncovered this video.#OpenAI #ChatGPT https://t.co/2AzA8IMRRN pic.twitter.com/q2lSxky19k — HEΔTT (@0xHeatt) February 9, 2026

L'opération dépassait largement le cadre d'un simple post viral. L'informateur Max Weinbach a révélé avoir reçu une proposition de rémunération de plus de 1 100 dollars pour promouvoir la séquence. Cette campagne de promotion planifiée incluait également la création d'un faux site web truffé de faux articles de presse pour donner une crédibilité à l'histoire. Il s'agissait donc d'une manœuvre coordonnée visant à manipuler l'opinion sur l'avenir de l'intelligence artificielle.

Quelle a été la réaction d'OpenAI face à la rumeur ?

Alors que la rumeur enflait, les dirigeants d'OpenAI ont été contraints de réagir pour éteindre l'incendie. Greg Brockman, le président et cofondateur de l'entreprise, a publié un message laconique mais sans équivoque sur X : « fake news ». Ce démenti direct a été le premier signal officiel que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire de fuite.

Le démenti formel a été rapidement appuyé par d'autres membres de l'entreprise. Lindsay McCallum Rémy, du service communication, a confirmé que la vidéo était « totalement fausse » et n'avait aucun lien avec la société. L'anecdote la plus parlante reste celle d'Alexis Ohanian, le cofondateur de Reddit, qui a d'abord cru à la véracité de la fuite avant d'être publiquement corrigé. Cela montre à quel point le canular était bien ficelé, capable de tromper même les plus avertis.

fake news — Greg Brockman (@gdb) February 9, 2026

this is totally fake — Lindsay McCallum Rémy (@lindsmccallum) February 9, 2026

Quelles sont les motivations derrière cette opération ?

À ce jour, le but exact de cette opération de manipulation reste flou. On ignore qui se cache derrière cette fausse publicité et quelles étaient ses intentions. L'ironie veut que la vidéo elle-même ait très probablement été générée, au moins en partie, avec des outils d'intelligence artificielle, utilisant la technologie pour créer une fausse information sur cette même technologie. L'incident met en lumière la facilité avec laquelle des campagnes de désinformation sophistiquées peuvent être montées.

La crédibilité du canular reposait sur un fond de vérité : OpenAI travaille bien sur un projet de hardware avec une figure emblématique du design, Jony Ive, l'ancien gourou d'Apple. Cette collaboration très attendue a rendu la fausse annonce plausible aux yeux du public. En détournant une attente réelle, les auteurs du canular ont démontré la vulnérabilité de l'écosystème médiatique face à des informations qui, bien que fausses, semblent parfaitement logiques dans le contexte actuel.