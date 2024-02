Fin 2023, Orange avait profité de l'arrivée de la Livebox 7 pour modifier ses pratiques en matière d'offres promotionnelles. Une hausse de prix déguisée avec une période promotionnelle réduite de moitié. Elle est ainsi passée de 12 mois à 6 mois.

Cette pratique initiée par Orange et visant à rogner sur les promotions a ultérieurement été suivie par SFR et Bouygues Telecom, mais pas par Free qui n'a pas manqué de le souligner lors du lancement de la Freebox Ultra.

Dans le même temps, Orange continue de justifier une opération d'enrichissement des offres et une meilleure expérience proposée pour faire passer des hausses tarifaires. Elles sont parfois mal vécues à en juger par des commentaires d'abonnés touchés sur le forum de la communauté Orange.

Le fameux enrichissement des offres

La pratique affecte d'anciennes offres Open (désormais offres internet et mobile) pour lesquelles l'enveloppe d'internet mobile va augmenter à raison de 2 € supplémentaires par mois. Face à cette évolution, le retour en arrière vers l'offre initiale n'est pas possible dans la mesure où celle-ci n'est plus commercialisée.

Cela donne l'impression d'une hausse tarifaire masquée ou imposée. Orange assure que l'enrichissement s'inscrit dans son cadre contractuel. " En fonction de la date de sortie de votre facture, un mail explicatif vous a été (ou vous sera sous peu) envoyé pour vous informer des conditions de cet enrichissement. "

Un éventuel refus implique de se tourner vers une autre offre du catalogue en cours de commercialisation d'Orange… ou de quitter Orange pour la concurrence.