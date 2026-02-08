Cette avancée majeure, publiée dans la prestigieuse revue Nature, provient de la collaboration STAR au Brookhaven National Laboratory, aux États-Unis. En utilisant le Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), le premier collisionneur d'ions lourds au monde, les chercheurs ont obtenu des preuves expérimentales qui redéfinissent notre perception de l'espace.

Ils ont démontré que la matière visible issue de collisions subatomiques conserve une propriété fondamentale héritée des particules éphémères du vide quantique. En analysant les collisions de particules, ils ont prouvé que la matière émergente conserve une "mémoire" de son origine virtuelle, une découverte ouvrant une nouvelle ère dans la compréhension de la formation de notre univers.

Du vide à la réalité : une nouvelle fenêtre sur l'infiniment petit

Contrairement à l'idée classique d'un espace vide et inerte, la physique quantique décrit le vide comme un bouillonnement incessant. Le vide quantique est en réalité rempli de fluctuations d'énergie qui donnent naissance, pour des instants infimes, à des paires de particules et d'antiparticules.

Ces paires, dites "virtuelles", s'annihilent mutuellement si rapidement qu'elles ne peuvent être détectées directement.

C'est ici que le collisionneur RHIC entre en scène. En provoquant des collisions de protons à des énergies colossales, l'accélérateur fournit le surplus d'énergie nécessaire pour que certaines de ces paires de quarks virtuels franchissent la frontière du réel et deviennent des particules détectables. C'est ce processus de transformation que les physiciens ont cherché à observer de manière inédite.

L'énigme des jumeaux quantiques

Pour leur étude, les scientifiques se sont concentrés sur des particules spécifiques : les hypérons lambda et leurs équivalents d'antimatière, les antilambdas. Ces particules sont idéales pour l'expérience, car elles possèdent une propriété quantique intrinsèque, le spin, dont l'orientation peut être déduite de leur désintégration.

De plus, chaque hypéron lambda contient un quark étrange, permettant de remonter à son origine. Le résultat de l'analyse de millions de collisions est sans appel. Lorsque des paires d'hypérons lambda et d'antilambdas sont produites très proches l'une de l'autre, leurs spins sont parfaitement alignés, exactement comme ceux des paires de quarks virtuels dans le vide.

"C'est comme si ces paires de particules démarraient leur existence en tant que jumeaux quantiques", explique Jan Vanek, l'un des auteurs de l'étude. Cet alignement de spin est la preuve directe que les quarks qui les composent proviennent bien d'une seule et même paire de particules virtuelles, conservant ainsi le lien qui les unissait dans le vide.

Au-delà de l'expérience : quelles implications pour la physique ?

Cette découverte est une première : c'est une observation directe des fluctuations du vide quantique se matérialisant en particules réelles.

Fait fascinant, cette corrélation de spin s'estompe lorsque les particules sont créées plus éloignées l'une de l'autre, suggérant que l'environnement et les interactions avec d'autres quarks brisent cette connexion initiale.

Ce phénomène pourrait être une clé pour comprendre la transition du quantique au classique, un enjeu fondamental pour des technologies comme l'informatique quantique.

Ces travaux ouvrent une voie royale pour explorer l'un des défis centraux de la physique nucléaire : comment les quarks, initialement libres, se lient pour former protons, neutrons et autres particules complexes.

En utilisant cette méthode, les futurs collisionneurs, comme le projet d'Electron-Ion Collider (EIC), pourront sonder avec encore plus de précision ce lien fondamental entre le "rien" et la masse de notre univers visible.

L'humanité dispose désormais d'un nouvel outil pour répondre à la question vertigineuse de savoir comment "quelque chose" peut naître du "néant".