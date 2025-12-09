Google a confirmé l'existence de problèmes d'affichage touchant un " nombre limité " de ses smartphones Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. En réponse aux signalements d'utilisateurs, le groupe a annoncé la mise en place d'un programme de réparation prolongé.

Sous une autre forme, l'initiative concerne également le modèle pliant, le Pixel 9 Pro Fold, bien que les raisons exactes pour ce dernier restent plus vagues.

Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL

Pour les Pixel 9 Pro et Pro XL, le programme cible deux problèmes d'écran très spécifiques. Le premier est l'apparition d'une ligne verticale persistante qui traverse l'affichage de haut en bas. Le second défaut éligible est un scintillement de l'écran.

Google s'engage à offrir une réparation gratuite pour ces appareils pendant une période de trois ans après la date d'achat initiale. Cependant, l'éligibilité n'est pas automatique : les appareils présentant un écran fissuré ou des dommages liés à une infiltration de liquide seront exclus du programme.

Pixel 9 Pro Fold

La situation est légèrement différente pour le Pixel 9 Pro Fold. Google a mis en place un programme de garantie étendue pour des " problèmes qui affectent le fonctionnement " de l'appareil. Google n'a pas explicitement détaillé la nature de ces dysfonctionnements, laissant planer un certain flou.

Toutefois, le fait que la page de support mentionne des cas de remplacement d'écran payés par des clients avant l'annonce suggère que les soucis sont aussi liés à l'affichage.

Contrairement aux autres modèles, les Pixel 9 Pro Fold éligibles ne seront pas réparés, mais feront l'objet d'un remplacement complet, toujours dans la limite de trois ans après l'achat.