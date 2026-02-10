Le calendrier des joueurs PlayStation vient de s'éclaircir. Sony a confirmé la diffusion de son premier grand State of Play de l'année 2026 ce jeudi 12 février. L'événement, qui se tiendra à 23h (heure française), s'annonce particulièrement dense avec une durée annoncée de plus de 60 minutes, promettant un flot de nouvelles et de bandes-annonces pour les possesseurs de PS5.

Quel programme pour cet événement hors-norme ?

L'attente est énorme. Le format étendu de cette conférence laisse présager un programme riche, mêlant productions des PlayStation Studios et jeux d'éditeurs tiers. Les regards sont évidemment tournés vers les projets déjà connus mais encore mystérieux. Marvel's Wolverine, développé par les talentueux d'Insomniac Games, est en tête de liste des jeux les plus attendus.

On espère enfin découvrir une date de sortie précise pour le mutant griffu. À ses côtés, Saros, la nouvelle création de Housemarque (Returnal), dont la sortie est calée au 30 avril, devrait également se montrer davantage. Et n'oublions pas Marathon, le shooter de Bungie, qui arrive dès le 5 mars après de multiples reports.

Quelles surprises PlayStation nous réserve-t-il ?

Au-delà des têtes d'affiche, ce State of Play pourrait être le théâtre de révélations inattendues. Le dernier événement majeur en septembre 2025 avait mis en lumière des titres comme Nioh 3. Cette nouvelle édition pourrait suivre le même chemin en dévoilant de nouveaux projets ou en donnant des nouvelles de jeux comme Pragmata ou 007 First Light.

La communauté des joueurs espère aussi des nouvelles de Horizon Hunters Gathering, le projet multijoueur coopératif de Guerrilla Games, ou encore de Marvel Tōkon: Fighting Souls. L'écosystème PlayStation est vaste et les studios travaillent sur de nombreux fronts.

Et du côté des éditeurs tiers ?

Sony ne sera pas seul sur scène. L'événement mettra en avant des jeux de "studios du monde entier". Une rumeur insistante concerne la troisième et dernière partie du remake de Final Fantasy VII. Square Enix a promis des annonces majeures cette année, et cette conférence serait une vitrine parfaite.

D'autres titres comme Life is Strange Reunion ou Monster Hunter Stories 3 pourraient faire une apparition. La date de sortie de Wolverine est également une information capitale que les joueurs attendent pour organiser leur année face au mastodonte GTA 6. Ce State of Play est la première grande prise de parole de Sony en 2026, marquant le début d'une année charnière pour la PS5.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand aura lieu le prochain State of Play ?

L'événement est programmé pour ce jeudi 12 février 2026, à 23h heure française.

Quelle sera la durée de la conférence ?

Sony a annoncé une durée exceptionnelle de plus de 60 minutes, ce qui est plus long que la plupart des éditions précédentes.

Quels sont les jeux les plus attendus ?

Les attentes se concentrent principalement sur Marvel's Wolverine, Saros, le jeu de Housemarque, ainsi que de potentielles surprises de la part des PlayStation Studios et des éditeurs tiers comme Square Enix.