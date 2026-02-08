L'Allemagne vient d'attribuer un contrat stratégique à la société Polaris Spaceplanes pour développer un avion spatial hypersonique, réutilisable et à décollage horizontal.

Baptisé HYTEV, ce projet vise un premier vol d'ici fin 2027 et pourrait assurer des missions de reconnaissance en orbite basse ou de lancement de petits satellites, offrant des débouchés pour l'autonomie aérospatiale européenne.

En s'associant avec Polaris Spaceplanes, Berlin investit dans une capacité de rupture qui combine les avantages d'un avion et d'un lanceur spatial, un domaine jusqu'ici exploré par une poignée de puissances mondiales.

HYTEV : un démonstrateur aux ambitions multiples

Le contrat, piloté par l'Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw), officialise le programme HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle).

Il prévoit de disposer d'ici la fin 2027 d'une plateforme d'essais pour la recherche militaire et scientifique. La conception de l'appareil, de la taille et de la masse d'un avion de chasse, repose sur un système bi-étage entièrement réutilisable.

Avec son architecture permettant un décollage et atterrissage horizontal, l'engin utilisera deux turboréacteurs pour les phases de vol atmosphérique classiques. Un étage supérieur propulsé par fusée prendra ensuite le relais pour atteindre les vitesses hypersoniques.

Cette polyvalence lui ouvre des applications stratégiques, notamment pour des missions de reconnaissance en orbite, le rendant insensible aux armes antisatellites.

Il pourra également servir de plateforme pour le lancement de petits satellites, avec une capacité d'emport annoncée de 1 000 kg vers l'orbite terrestre basse.

La tuyère aérospike, clé de voûte de l'innovation

Au cœur de cette performance se trouve une innovation majeure : le moteur aérospike linéaire, désigné AS-1. Contrairement aux tuyères traditionnelles en forme de cloche, optimisées pour une altitude spécifique, la tuyère aérospike s'adapte en continu à la pression atmosphérique, offrant un rendement supérieur sur l'ensemble du vol.

Cette technologie complexe, longtemps restée au stade expérimental, a été validée par Polaris grâce à ses démonstrateurs à échelle réduite. Les prototypes MIRA II et son jumeau MIRA III ont en effet accumulé plus d'un an d'essais, culminant avec un succès retentissant en octobre 2024 : le premier allumage en vol d'un moteur aérospike.

Ces étapes cruciales ont permis de sécuriser le développement du futur véhicule hypersonique. La feuille de route prévoit désormais le développement d'un prototype supersonique intermédiaire, baptisé NOVA, avant d'assembler l'avion spatial final.

L'Europe s'invite dans la nouvelle course à l'espace

Polaris Spaceplanes n'a pas caché sa fierté, soulignant que "pour autant que nous le sachions, un contrat pour un système comparable n'a jamais été attribué auparavant à une entité en Europe, voire dans le monde".

Cette déclaration met en lumière le caractère pionnier de l'initiative allemande. Elle signale une volonté affirmée de ne pas laisser le champ libre aux acteurs historiques américains, russes ou chinois dans le domaine de l'accès réutilisable à l'espace et du vol à très haute vitesse.

Si le chemin jusqu'en 2027 est encore semé de défis techniques, le succès du programme HYTEV pourrait doter l'Allemagne d'une capacité stratégique inédite.

Plus largement, il positionnerait l'Europe comme un acteur crédible et innovant, capable de développer ses propres technologies pour redéfinir les futures opérations aériennes et spatiales. Le compte à rebours est lancé.