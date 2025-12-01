Trottinette électrique Xiaomi 5

Elle est conçue pour offrir une conduite confortable et sécurisée grâce à ses amortisseurs à double ressort à l’avant, qui absorbent efficacement les chocs et s’adaptent aux terrains accidentés. Ses larges pneus sans chambre à air de 25 cm assurent une meilleure adhérence et une stabilité optimale, tandis que la batterie haute capacité offre jusqu’à 60 km d’autonomie.

Le système intelligent de gestion de batterie protège contre les courts-circuits, les surcharges, les surintensités et les surchauffes, et assure une mise en veille automatique en cas de sous-tension.

Le moteur sans balais de 700 W et le système d’entraînement des roues arrière de 48 V garantissent une puissance maximale adaptée aux côtes et aux accélérations, avec une vitesse maximale de 25 km/h et une inclinaison possible jusqu’à 18 %. Trois modes de conduite sont disponibles, du mode piéton à 6 km/h au mode sport à 25 km/h, pour s’adapter à toutes les situations.

L’application Xiaomi Home permet de suivre l’état de la trottinette, le niveau de batterie et d’activer ou paramétrer le phare avant automatique, le feu arrière, le verrouillage du moteur et la récupération d’énergie. Le tableau de bord multifonction, incliné indique en temps réel la vitesse, l’autonomie et l’état des clignotants. Un phare avant automatique et un feu arrière assurent également une visibilité optimale de nuit.

Le système de freinage double, avec frein à tambour à l’avant et E-ABS à l’arrière, réduit la distance de freinage et renforce la sécurité, et l'énergie cinétique générée lors des déplacements peut être récupérée pour augmenter l’autonomie.

