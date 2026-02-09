Jusqu’au 26 février, Boulanger met à l’honneur ses « Superstars », une sélection de produits reconnus pour leur fiabilité et bénéficiant d’une note d’au moins 4 étoiles sur 5.



Découvrez les 10 offres les plus intéressantes de la semaine dans les rayons informatique, image et son.

TOP 10 des Superstars Boulanger de la semaine

➡️ Retrouvez l’intégralité des offres sur la page spéciale Superstars Boulanger.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour, avec pour ce début de semaine le PC portable gaming ASUS TUF F16, les enceintes arrières Sony Bravia Theatre Rear 8 et la montre connectée HUAWEI Watch FIT Édition spéciale !