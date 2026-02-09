Jusqu’au 26 février, Boulanger met à l’honneur ses « Superstars », une sélection de produits reconnus pour leur fiabilité et bénéficiant d’une note d’au moins 4 étoiles sur 5.
Découvrez les 10 offres les plus intéressantes de la semaine dans les rayons informatique, image et son.
TOP 10 des Superstars Boulanger de la semaine
- Casque gaming Bluetooth Steelseries Arctis Nova 5 - Noir à 99,99 € soit -21% (fonction Quick-Switch sans fil / 2,4 GHz, microphone ClearCast 2.0 entièrement rétractable, autonomie jusqu'à 60h, coussins d’oreille AirWeave avec évacuation de l’humidité, haut-parleurs magnétiques néodyme...)
- Enceinte Bluetooth portable Harman Kardon Luna - Noir à 99,99 € soit -44% (40W RMS, autonomie jusqu'à 12h, étanche jusqu'à 1m, IP67, audio bidirectionnel avec haut-parleur de graves et haut-parleur haute fréquence)
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank ET 2876 à 189,99 € soit -17% (imprime, scanne et copie, système de réservoir, WiFi, AirPrint, écran LCD couleur)
- Chaise gaming Skillkorp C20 - Gris à 229,99 € soit -20% (tissu, forme baquet, inclinaison jusqu'à 135°, accoudoirs 4D, roues rollers avec freins...)
- Lenovo Idea Tab Pro - 256 Go à 399,99 € soit -20% (12,7" 3K 144Hz, 13MP, 10200 mAh, Dimensity 8300 octa-core, 4 haut-parleurs JBL optimisés avec Dolby Atmos, stockage extensible jusqu'à 1 To, WiFi 6E, Bluetooth 5.3)
- TV QLED Samsung TQ50Q8FA 4K AI 2025 - 50" à 449 € (-10%)
- Barre de son Samsung HW-Q935F à 699 € soit -22% (système 9.1.4, WiFi, AirPlay, Bluetooth, ARC, HDMI CEC, entrée optique, caisson sans fil + enceintes arrières sans fil, Dolby Atmos, Dolby 5.1, Dolby Digital Plus, DTS X, modes sonores adaptatifs...)
- ASUS Vivobook 17 S1704VA-AU232W à 749,99 € soit -12% (17,3" IPS FHD, Core i7 1355U 10 cœurs, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, WiFi 5, Bluetooth 5.1)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 U5 Aura OLED Copilot+PC à 849,99 € soit -15% + bonus rachat de 100 € (14" OLED WUXGA, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 500, Core Ultra 5 226V 8 cœurs, RAM 16 Go LPDDR5x, SSD 512 Go, Intel Arc Graphics, WiFi 7, Bluetooth 5.4)
- Samsung Galaxy S25+ - 256 Go Gris à 899 € soit -23% (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, RAM 12 Go, 4900 mAh, Galaxy AI, 50MP, vidéo 8K, Gemini Live, IP68, WiFi 7, Bluetooth 5.4...)
