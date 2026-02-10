Casque Bluetooth Sony WH-1000XM5

Grâce à l’association des processeurs HD QN1 et V1, la réduction de bruit active atteint un niveau de performance remarquable. Cette double puce optimise l’isolation sonore pour offrir une écoute immersive, claire et confortable, même au cœur des environnements les plus bruyants. La restitution audio se distingue par sa précision et sa richesse, avec un son haute résolution et des appels d’une grande clarté, rendus possibles par la technologie Precise Voice Pickup et une conception ingénieuse des microphones limitant efficacement les bruits de vent.

Doté d’un diaphragme de 30 mm spécialement développé, le Sony WH-1000XM5 délivre un son équilibré, détaillé et nuancé, pour une immersion totale à chaque écoute.

Le contrôle adaptatif du son ajuste automatiquement la réduction de bruit en fonction de votre activité et de votre environnement, tandis que la fonction Speak-to-Chat met la musique en pause dès que vous prenez la parole, sans manipulation du casque.

Côté endurance, le WH-1000XM5 offre jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée. Il permet également une connexion simultanée à deux appareils et simplifie le jumelage grâce aux technologies Fast Pair (Android) et Swift Pair (PC et tablette), pour une utilisation fluide au quotidien.

Vous pouvez obtenir le casque Sony WH-1000XM5 en noir à 183,52 € avec le code FRCNY20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 329 €).

Écouteurs à conduction aérienne Shokz OpenFit 2+

Les Shokz OpenFit 2+ offrent une restitution sonore riche et détaillée, sublimée par un Dolby Audio optimisé. Grâce à la technologie Shokz DualBoost, ils délivrent des aigus éclatants et des basses profondes. Le transducteur basse fréquence de 17,3 mm assure des graves puissants et dynamiques, tandis qu’un tweeter indépendant restitue des hautes fréquences d’une grande netteté. L’algorithme IA OpenBass 2.0 vient renforcer l’impact et la profondeur du son, et l’activation du Dolby Audio via l’application Shokz accentue encore la spatialisation et la clarté de l’écoute.

Pensés pour un confort prolongé, les OpenFit 2+ se distinguent par leur conception ultra-légère de seulement 9,4 g et l’utilisation du Shokz Ultra-Soft Silicone 2.0, qui apporte un rembourrage doux aux points de contact. Les crochets d’oreille en alliage nickel-titane, entièrement repensés, assurent un maintien sûr et stable, aussi bien au quotidien que lors des séances de sport les plus intenses.

Conçus pour vous accompagner par tous les temps, les OpenFit 2+ bénéficient d’une certification IP55, les rendant résistants à la sueur et aux projections d’eau. Leur design à oreilles libres, associé à la technologie DirectPitch 2.0, dirige précisément le son vers vos oreilles tout en vous laissant attentif à votre environnement.

Côté autonomie, ils offrent jusqu’à 11 heures d’écoute continue sur une seule charge, et jusqu’à 48 heures au total avec l’étui de recharge. La charge rapide permet de récupérer 2 heures de lecture en seulement 10 minutes, tandis que la recharge sans fil de l’étui apporte un confort d’utilisation supplémentaire.

Enfin, les OpenFit 2+ misent sur une personnalisation complète. Les boutons physiques multifonctions, combinés aux réglages disponibles dans l’application Shokz, permettent de gérer facilement la lecture, le volume ou le changement de piste. L’égaliseur et les commandes peuvent être ajustés selon vos préférences.

Les écouteurs Shokz OpenFit 2+ sont disponibles en blanc à 111,33 € avec le code FRCNY10 sur AliExpress, avec livraison depuis la France offerte (prix officiel 199 €).

Redmi Watch 5 Lite

La Redmi Watch 5 Lite se distingue par son grand écran AMOLED de 1,96 pouce, qui garantit une lisibilité optimale en toutes circonstances. Les couleurs vives, la forte luminosité et la définition élevée de 410 x 502 pixels (332 ppp) assurent un affichage précis, net et agréable au quotidien.

Elle intègre plus de 150 modes d’entraînement, un positionnement GNSS à cinq systèmes utilisable sans smartphone, ainsi qu’une étanchéité 5 ATM, idéale aussi bien pour la natation en piscine que pour les sessions en eau libre. Son interface hautement personnalisable donne accès à plus de 200 cadrans, dont plusieurs compatibles avec l’Always-On Display.

La Redmi Watch 5 Lite dispose également de deux microphones avec réduction de bruit, permettant de passer et de recevoir des appels Bluetooth avec une grande clarté, même lors de vos déplacements. Sa batterie de 470 mAh offre une autonomie particulièrement généreuse : jusqu’à 18 jours en utilisation classique, 12 jours en usage intensif et 7 jours avec l’AOD activé.

Enfin, le système de widgets repensé simplifie l’accès aux fonctions essentielles comme le calendrier, les tâches ou l’assistant vocal, pour une utilisation plus rapide, fluide et intuitive.

Retrouvez la Redmi Watch 5 Lite en coloris or à 37,56 € avec le code FRCNY04 sur AliExpress avec livraison offerte depuis la France (prix officiel 49,99 €).



