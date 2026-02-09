TV TCL QLED 55T69C 4K 2025 55"

Équipé d’une dalle QLED associée à la technologie Quantum Dot, il restitue des couleurs riches et fidèles, tandis que le panneau HVA assure un contraste élevé et des noirs plus profonds, même dans les scènes sombres. Le processeur AiPQ, épaulé par un indice de fluidité de 3400 PPi, optimise automatiquement l’image en fonction du contenu affiché.

La technologie MEMC améliore la netteté des mouvements pour une image plus fluide, idéale aussi bien pour les films que pour le sport. La compatibilité avec les principaux formats HDR, dont Dolby Atmos, HDR10+, HDR10 et HLG, garantit un rendu dynamique et détaillé, quelle que soit la source.

Le système audio de 2 x 10 W, compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X, propose une restitution sonore enveloppante qui renforce l’immersion sans nécessiter d’équipement supplémentaire. Pensé pour les joueurs, ce modèle intègre quatre ports HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming avancées telles que l’ALLM, le VRR et FreeSync, offrant une faible latence et une grande fluidité en jeu.

Enfin, ses pieds latéraux ajustables permettent différentes largeurs d’installation selon votre meuble TV.

Vous pouvez obtenir la TV TCL QLED 55T69C à 359 € avec le code 10UBA0726 chez Ubaldi en ce moment.



