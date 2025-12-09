Aspirateur balai sans fil Dreame R20

Il se distingue par sa puissance de 190 AW, sa détection intelligente de la poussière et ses différents accessoires interchangeables, offrant une grande efficacité sur tous types de surfaces. Sa batterie longue durée assure jusqu’à 90 minutes d’autonomie, tandis que la mini-brosse motorisée facilite l’élimination des poils et des particules incrustées.

L'éclairage LED bleu intégré à la tête de brosse permet de révéler la poussière dans les zones sombres et garantir un nettoyage en profondeur, même dans les endroits difficiles d’accès.

Grâce à l’outil combiné large, au suceur plat pliable, à l’adaptateur flexible et à la mini-brosse motorisée, le passage d’un large espace à un recoin étroit se fait sans effort.

➡️ Par ici pour découvrir notre test du Dreame R20

Retrouvez l'aspirateur balai Dreame R20 à 199 € au lieu de 279 € (prix officiel), soit une remise de 29% sur Amazon.



Sont également à prix réduit en ce moment :

Robot aspirateur laveur Roborock Saros Z70 à 999 € soit -44% (22 000 Pa, double serpillière rotative, augmentation automatique de la puissance sur tapis, navigation précise par caméra et lasers, station de charge avec vidage et remplissage automatiques, autonettoyage des serpillières à l'eau chaude et séchage automatique, bras articulé avec capacité de levage de 300g...)



Et pour plus de bons plans, vous pouvez aussi aller jeter un œil par ici ➡️

⚡️Top 3 des promos du jour : projecteur XGIMI MoGo 3 Pro, pack Samsung Galaxy S25 + Chromebook Galaxy Go et mini enceinte Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom Play

⚡️Un "Noël plein d'étincelles" : la sélection cadeaux de Boulanger de la semaine (iPad, GoPro, OmniBook HP...)

⚡️Sécurité : Amazon lance ses offres de Noël sur les gammes Blink et Ring