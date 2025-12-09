Aspirateur balai sans fil Dreame R20
Il se distingue par sa puissance de 190 AW, sa détection intelligente de la poussière et ses différents accessoires interchangeables, offrant une grande efficacité sur tous types de surfaces. Sa batterie longue durée assure jusqu’à 90 minutes d’autonomie, tandis que la mini-brosse motorisée facilite l’élimination des poils et des particules incrustées.
L'éclairage LED bleu intégré à la tête de brosse permet de révéler la poussière dans les zones sombres et garantir un nettoyage en profondeur, même dans les endroits difficiles d’accès.
Grâce à l’outil combiné large, au suceur plat pliable, à l’adaptateur flexible et à la mini-brosse motorisée, le passage d’un large espace à un recoin étroit se fait sans effort.
➡️ Par ici pour découvrir notre test du Dreame R20
Retrouvez l'aspirateur balai Dreame R20 à 199 € au lieu de 279 € (prix officiel), soit une remise de 29% sur Amazon.
