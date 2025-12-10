Aspirateur robot laveur Roborock S8 MaxV Ultra

Sa brosse latérale au design FlexiArm lui permet d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès. Grâce à son extension, il peut nettoyer efficacement jusqu’au moindre recoin.

Avec sa brosse DuoRoller Riser et une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, le robot offre d’excellentes performances sur tous les types de sols tout en réduisant les risques d’enchevêtrement de poils.

Ses modules vibrants peuvent se soulever jusqu’à 20 mm et vibrer à 4 000 tours/min, assurant un nettoyage optimal, que ce soit sur sols durs ou sur moquettes.

La station automatique tout-en-un simplifie l’entretien avec vidage du bac à poussière, remplissage du réservoir d’eau, lavage des serpillières à 60°C, séchage à air chaud, nettoyage complet de la station et distribution de détergent.

Le robot intègre une détection intelligente de la saleté : il analyse l’état des serpillières pendant leur lavage et adapte automatiquement la durée. Les zones très sales sont nettoyées une seconde fois pour un résultat impeccable.

Pour les foyers avec animaux, la puissance d’aspiration est renforcée autour des zones où s’accumulent habituellement les poils, garantissant un nettoyage en profondeur.

Vous pouvez obtenir le Roborock S8 MaxV Ultra à 649 € au lieu de 749 € en ce moment sur Amazon.

