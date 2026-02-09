PC portable gaming ASUS TUF F16

Doté d’un écran IPS de 16 pouces au format 16:10, il affiche une définition WUXGA de 1920 x 1200 pixels. Sa dalle anti-éblouissement assure un confort visuel optimal, même dans les environnements lumineux, et la compatibilité G-Sync garantit une image fluide, sans déchirures.

Sous le capot, on retrouve un processeur Core i5-14450HX à 10 cœurs, capable d’atteindre jusqu’à 4,8 GHz en mode Turbo, offrant d’excellentes performances aussi bien pour le multitâche que pour les usages exigeants. Il est épaulé par 32 Go de mémoire vive DDR5 (2 x 16 Go) cadencée à 5600 MHz, avec une capacité maximale extensible jusqu’à 64 Go.

Côté connectivité, l’appareil est équipé du Wi-Fi 6E pour des connexions rapides et stables, ainsi que du Bluetooth 5.3 pour une compatibilité optimale avec les périphériques sans fil récents.

Le stockage est confié à un SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 Go.

Paire d'enceintes arrières Sony Bravia Theatre Rear 8 pour Home Cinéma

Conçues pour envelopper entièrement votre pièce, elles vous plongent au cœur d’un son immersif et homogène. Chaque recoin est couvert afin de sublimer la cartographie sonore à 360°, avec la création de plusieurs haut-parleurs virtuels autour de la zone d’écoute, tandis que la prise en charge IMAX Enhanced améliore encore la précision et la cohérence de l’ensemble pour une expérience plus proche du rendu cinéma.

Entièrement sans fil, les enceintes se placent librement derrière vous, tandis que l’ensemble du système home cinéma se pilote facilement depuis l’application Sony | BRAVIA Connect sur smartphone, pour un contrôle centralisé et sans effort.

HUAWEI Watch FIT Édition spéciale

La HUAWEI WATCH FIT se distingue par un boîtier léger de seulement 21 g et une finesse de 10,7 mm, offrant un confort optimal au quotidien. Son écran AMOLED à la résolution nette assure une excellente lisibilité.

Pensée pour accompagner vos nuits, la montre améliore la précision du suivi du sommeil de 10 %. Elle permet de consulter directement au poignet la qualité du sommeil ainsi que des indicateurs détaillés et multidimensionnels. Des fonctions dédiées, comme le mode Ne pas déranger et le réglage des plages horaires, contribuent à un repos plus serein.

Grâce au GPS intégré, vos déplacements sont suivis avec précision sans nécessiter de smartphone. Les données fiables de vitesse et de distance vous aident à analyser vos séances de course et à progresser de manière structurée vers vos objectifs.

Côté communication, la HUAWEI WATCH FIT prend en charge les notifications d’appels entrants et les réponses rapides aux messages, pour rester joignable facilement d’un simple geste du poignet.

Enfin, elle est compatible avec les smartphones iOS et Android, garantissant une intégration simple et efficace avec la majorité des appareils mobiles.

