POCO M7 Pro 5G (12 + 256 Go)

Il est équipé d’un large écran AMOLED de 6,67 pouces offrant une image nette, un affichage ultra fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 394 PPI. Sa luminosité élevée assure une lecture confortable, même en pleine lumière.

Sous le capot, on retrouve le processeur Dimensity 7025-Ultra gravé en 6 nm, capable de fournir des performances solides et réactives, même lors d’un usage intensif. Associé à 12 Go de RAM, il garantit une navigation rapide et sans ralentissement, y compris sur les jeux ou applications gourmandes.

L’autonomie est assurée par une batterie de 5 110 mAh, épaulée par une gestion intelligente de l’énergie permettant de tenir facilement une journée entière.

Pour la photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP délivre des images détaillées et lumineuses, tandis que l’IA optimise automatiquement les prises de vue et facilite la création de vidéos depuis la galerie.

Enfin, sa certification IP64 lui apporte une protection efficace contre la poussière et les éclaboussures.

En ce moment, vous pouvez retrouver le POCO M7 Pro 5G (12 + 256 Go) en vert ou violet à 159 € au lieu de 263 € sur le site officiel Xiaomi. Et si vous êtes nouveau client, vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 20 € avec le coupon à récupérer directement sur la page.

