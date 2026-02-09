Les dernières rumeurs concernant la prochaine génération de consoles Sony font état de spécifications techniques particulièrement ambitieuses.

La PlayStation 6 pourrait embarquer 30 Go de mémoire GDDR7, tandis qu'une future console portable disposerait de 24 Go de LPDDR5X. Des chiffres qui, s'ils se confirment, placeraient ces machines au sommet de la performance.

Un bond en avant pour la mémoire de la PS6 ?

L'information, relayée par le leaker technique réputé KeplerL2, suggère que la future PlayStation 6 pourrait être équipée de 30 Go de mémoire GDDR7. Une telle capacité représenterait une augmentation considérable par rapport aux 16 Go de la Playstation 5, avec des avancées significatives en matière de performances graphiques et de complexité des univers de jeu à la clé.

Pour atteindre ce chiffre, Sony opterait pour une architecture technique ingénieuse. La configuration reposerait sur des modules mémoire de 3 Go en format clamshell, associées à un bus mémoire de 160 bits.

Bien que plus étroit que celui de la PS5 Pro, ce bus serait compensé par la vitesse plus importante de la GDDR7, permettant d'atteindre une bande passante totale estimée à 640 Go/s. Concrètement, cela se traduirait par des mondes ouverts plus vastes et des effets de ray tracing plus réalistes.

Une console portable aux ambitions premium

Les fuites ne concernent pas uniquement la console de salon. Un projet de console portable, parfois surnommé Project Canis, fait également parler de lui avec des caractéristiques tout aussi impressionnantes.

La machine pourrait embarquer pas moins de 24 Go de mémoire LPDDR5X, une dotation extrêmement généreuse pour un appareil nomade.

Playstation Portal

Avec de telles spécifications, cette console se positionnerait directement face aux acteurs les plus haut de gamme du marché, comme le ROG Ally X.

Cette machine viserait ainsi une expérience premium, capable de gérer des textures haute résolution et d'assurer un multitâche système fluide, la préparant ainsi pour les exigences des futurs jeux.

Quelle crédibilité pour ces informations ?

Il est essentiel de rappeler que ces données restent au stade de la spéculation. Cependant, KeplerL2 s'est souvent montré fiable par le passé concernant les détails techniques du matériel à venir.

Ces rumeurs s'inscrivent dans un contexte plus large où l'on évoque une collaboration renouvelée entre Sony et AMD, avec une architecture RDNA5 au cœur du processeur.

Si ces informations se vérifiaient, elles indiqueraient une stratégie claire de la part de Sony : privilégier non seulement la quantité de mémoire, mais surtout l'efficacité et le débit de la bande passante.

En attendant une confirmation officielle, probablement pas avant plusieurs années, ces fuites dessinent les contours d'une prochaine génération PlayStation qui promet de repousser une nouvelle fois les limites.