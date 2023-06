Qwant s'affiche comme le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Il n'y a pas de tracking des recherches. De fait, les publicités contextuelles qui contribuent au financement du modèle économique de Qwant sont les mêmes pour tous les utilisateurs.

Mettant en avant sa politique, où la vente des données personnelles n'a pas droit de cité, Qwant va au-delà du moteur de recherche français et européen. Parmi d'autres services, il y a Qwant Maps qui a pris son envol depuis une version bêta en 2019 et une version finale en 2021. Le respect de la vie privée demeure une ligne directrice.

À l'essentiel pour une application de cartographie

Dès son lancement, Qwant Maps a misé sur une approche open source et la collaboration avec plusieurs partenaires, dont OpenStreetMap pour la cartographie en ligne. Le code source de l'application est notamment mis à disposition en open source.

Qwant Maps permet de partir à la recherche de lieux et d'adresses, de même que des établissements à proximité (restaurants, hôtels, supermarchés, administration, santé, loisirs...). Petit à petit, les itinéraires ont gagné en ampleur afin de prendre en compte les déplacements en voiture, à vélo, à pied et plus récemment les transports en commun pour les trajets en ville.

Il n'y a pas de conservation de l'historique des recherches ou des déplacements des utilisateurs, ni d'analyse des trajets. Avec la géolocalisation activée, Qwant Maps ne garde aucune trace de la position d'un appareil lorsque la recherche est terminée.

Aussi pour une consommation écoresponsable

Une nouvelle possibilité pour Qwant Maps est centrée sur une démarche écoresponsable en matière de points d'intérêt. Il s'agit de prendre la mesure des pratiques de consommation plus respectueuses de l'environnement.

À proximité d'un lieu ou d'une destination, Qwant Maps intègre des adresses écoresponsables, avec des magasins de seconde main, de la vente en vrac ou encore des magasins bio. Dans le cadre d'un partenariat avec Écotable, les établissements et restaurants portant ce label sont présents sur Qwant Maps.

De tels restaurants ont pris l'engagement d'une transformation visant à répondre à une réduction de l'impact environnemental dans leurs pratiques. Une restauration plus durable pour laquelle les établissements labellisés obtiennent de 1 à 3 macarons Écotable.

Le niveau d'écoresponsabilité d'un restaurant labellisé Écotable est directement disponible dans Qwant Maps via sa fiche. Il prend en considération des critères comme des produits issus de l'agriculture bio ou de filières durables, des plats élaborés sur place, de la vaisselle réutilisable, le tri des déchets organiques...