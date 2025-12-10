Face à une concurrence chinoise de plus en plus pressante, l'industrie automobile européenne opère un virage stratégique. Le 9 décembre 2025, Renault Group et Ford ont officialisé un partenariat historique. L'enjeu est simple : survivre. Le constructeur américain, en difficulté sur le Vieux Continent, confie au groupe français la production de deux futurs modèles électriques.

Pourquoi Ford a-t-il besoin de Renault ?

Ford traverse une passe difficile en Europe. Sa part de marché s'est effondrée, passant de 6,1% en 2019 à seulement 3,3% en 2025. Le géant américain se bat sur deux fronts : la transition électrique coûteuse et la nécessité de maintenir ses modèles thermiques.

Jim Farley, son PDG, l'a admis sans détour : "Nous livrons un combat pour notre survie". La menace des modèles chinois, plus abordables, a forcé Ford à repenser toute sa stratégie européenne. L'approche de Renault en mars dernier a été une opportunité inespérée.

Quelle est la nature de cet accord ?

Le cœur de l'accord repose sur la plateforme Ampere Small de Renault. C'est sur cette architecture que Ford basera ses deux nouvelles citadines de véhicules électriques. La production sera localisée en France, dans les usines de Douai ou Maubeuge, aux côtés des Renault 5, R4 et de l'Alpine A290.

Le premier véhicule Ford issu de cette collaboration est attendu pour début 2028. L'accord va plus loin, avec une lettre d'intention pour coopérer sur les véhicules utilitaires légers (VUL), un segment où les deux marques sont déjà des leaders du marché.

Quelles sont les implications pour l'industrie européenne ?

Cette alliance est une validation éclatante pour la stratégie de Renault et sa division Ampere. Pour le groupe français, produire pour un concurrent permet d'optimiser ses usines, d'amortir les coûts de R&D et de gagner en compétitivité. C'est une démonstration de force : l'Europe peut produire des voitures électriques aussi compétitives que la Chine.

Pour l'industrie, c'est un signal fort que le partage des ressources est devenu la norme pour survivre. L'objectif commun de ce partenariat est clair : créer un géant des VUL pour que les constructeurs chinois "aient beaucoup de mal à concurrencer", selon les mots de Jim Farley.

Foire Aux Questions (FAQ)

S'agit-il d'un prélude à une fusion entre Renault et Ford ?

Non, absolument pas. Les deux dirigeants, Jim Farley et François Provost, ont été catégoriques sur ce point. Ford est une "entreprise farouchement indépendante" et il n'y a aucune discussion de ce type.

Ford abandonne-t-il son partenariat avec Volkswagen ?

Non, ce nouveau partenariat avec Renault est complémentaire. Ford continuera sa collaboration avec Volkswagen, notamment sur certains modèles électriques comme le Ford Explorer et des utilitaires.

Quand les nouvelles Ford électriques seront-elles disponibles ?

Le premier modèle de citadine électrique Ford développé avec Renault devrait être commercialisé au début de l'année 2028.