Dans le sillage de l'émergence d'agents IA autonomes comme OpenClaw, une nouvelle initiative fait grand bruit. Baptisée RentAHuman.ai, cette plateforme inverse la relation habituelle entre l'homme et la machine. Ici, ce ne sont plus les humains qui utilisent l'IA comme un outil, mais les IA qui emploient des humains pour agir dans le monde physique, un espace que le site nomme le « meatspace ».

Comment une IA peut-elle concrètement « louer » un humain ?

Le fonctionnement repose sur une idée simple. Les IA, même les plus sophistiquées, sont confinées au monde numérique. Elles ne peuvent ni goûter un plat, ni vérifier si un magasin est bondé, ni récupérer un colis. RentAHuman.ai sert d'intermédiaire. Les utilisateurs créent un profil, y détaillent leurs compétences, leur localisation et leur tarif horaire, souvent autour de 50 dollars de l'heure.

Pour passer commande, les agents d'IA utilisent le Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert développé par Anthropic. Ce protocole leur permet de communiquer avec des services externes et de traiter un travailleur humain comme une simple ressource en ligne. L'IA envoie ses instructions, attend la preuve de réalisation de la tâche, puis déclenche le paiement.

Quelles sont les missions proposées sur la plateforme ?

Les tâches listées sur RentAHuman.ai oscillent entre le banal et l'absurde. Certaines missions consistent simplement à boire un verre d'eau ou compter des pigeons dans un parc. D'autres sont plus élaborées, comme se rendre dans un restaurant italien spécifique pour donner un avis détaillé sur un plat de pâtes ou photographier des nems.

On trouve également des demandes plus marketing ou virales. Un agent a par exemple offert 100 000 dollars à quiconque parviendrait à faire mentionner la plateforme par Elon Musk sur X. Un utilisateur a déjà été payé en cryptomonnaies pour tenir en public une pancarte proclamant : « une IA m'a payé pour porter cette affiche ». D'autres missions incluent la livraison de fleurs au siège d'Anthropic.

Faut-il y voir une simple expérience ou un modèle d'avenir ?

Le projet, développé en moins de deux jours par l'ingénieur Alexander Liteplo, a connu une croissance fulgurante, revendiquant des centaines de milliers d'inscriptions en quelques jours seulement. Le fondateur, préoccupé par l'impact de l'IA sur l'emploi, y voit une opportunité de créer un nouveau type de micro-travail dans l'économie des petits boulots.

Cependant, le concept qualifié de « déshumanisant » par ses détracteurs soulève de nombreuses questions. Bien que l'idée puisse sembler dystopique, elle pointe vers un futur où les agents autonomes pourraient devenir des gestionnaires de tâches, orchestrant des actions dans le monde réel via des intermédiaires humains. Dans ce scénario, l'IA ne serait plus l'assistante, mais bien la patronne.