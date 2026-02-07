Une équipe internationale, incluant des chercheurs de l'Observatoire de Paris - PSL et de l'université Cornell, a mis au point une technique baptisée RIMS de Spectroscopie Radio Interférométrique Multiplexée.

Publiée dans la revue Nature Astronomy, cette méthode permet de déceler des signaux stellaires et exoplanétaires jusqu'ici indétectables, cachés au sein de volumes colossaux de données radioastronomiques archivées.

Comment cette méthode révolutionne-t-elle l'analyse des données ?

Jusqu'à présent, les archives des radiotélescopes modernes étaient principalement utilisées pour créer des images de galaxies lointaines ou de trous noirs. RIMS transforme chaque observation en une surveillance simultanée de milliers d'étoiles.

" RIMS exploite chaque seconde d’observation, dans des centaines de directions du ciel. Ce que nous faisions autrefois source par source, nous pouvons désormais le faire simultanément ", explique Cyril Tasse, astronome à l’Observatoire de Paris - PSL.

Selon les chercheurs, sans cette méthode, il aurait fallu près de 180 années d’observations ciblées pour obtenir le même niveau de détection. C'est ainsi une avancée considérable qui décuple la puissance d'analyse des données existantes.

Source image : Aliénor Flores / Observatoire de Paris - PSL

Quelles découvertes cette technique a-t-elle permises ?

En appliquant RIMS à plus de 1,4 année de données du radiotélescope européen LOFAR, l'équipe a généré 200 000 spectres dynamiques. Parmi les signaux révélés se trouvent des sursauts radio provenant d'étoiles naines, similaires à des éjections de masse coronale solaire.

Plus remarquable encore, certains signaux présentent les caractéristiques attendues d'interactions magnétiques entre une étoile et une planète proche. Ces signatures radio sont comparables au mécanisme créant les aurores polaires sur Jupiter.

Selon Jake Turner, chercheur à Cornell, les résultats pour le système GJ 687 sont " compatibles avec une planète proche perturbant le champ magnétique stellaire et produisant des émissions radio intenses ", ce qui pourrait être l'une des premières preuves robustes d'aurores exoplanétaires.

Quelles sont les implications pour la recherche de mondes habitables ?

La détection de ces signaux suggère l'existence de magnétosphères autour des exoplanètes. Un champ magnétique est un élément crucial pour l'habitabilité d'une planète, parce qu'il la protège des vents stellaires, comme c'est le cas pour la Terre.

RIMS ouvre donc une nouvelle ère pour l'astronomie radio basse fréquence. La technique a déjà été appliquée avec succès au radiotélescope français NenuFAR et sera essentielle pour les futurs observatoires comme le Square Kilometre Array (SKA).

N.B. : Source image (vignette) : Danielle Futselaar / Artsource.nl.