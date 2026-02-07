Dans un secteur de la robotique en pleine expansion, la start-up MirrorMe Technology, établie en mai 2024 à Shanghai, a frappé un grand coup. Elle a présenté son dernier-né, Bolt, un androïde qui revendique le titre de robot humanoïde le plus rapide au monde.

Ce n'est pas une simple affirmation : des tests en conditions réelles ont validé une vitesse de pointe stupéfiante de 10 mètres par seconde, soit 36 km/h. Une performance qui le place dans une catégorie à part.

Bolt : un hommage mécanique à une légende du sprint

Le nom du robot n'a évidemment rien d'anodin. Bolt est un clin d'œil direct à Usain Bolt, l'athlète jamaïcain considéré comme le plus grand sprinteur de tous les temps.

Avec ses 175 cm pour 75 kg, l'androïde présente des proportions similaires à celles d'un humain moyen. Cependant, ses performances sont tout sauf ordinaires.

L'exploit technique repose sur des articulations de nouvelle conception et un système d'alimentation entièrement optimisé, conçus pour imiter le mouvement humain tout en supportant des vitesses extrêmes.

La vidéo de démonstration est éloquente : on y voit le fondateur de l'entreprise, Wang Hongtao, courir sur un tapis roulant aux côtés de sa création. Si les foulées de Bolt sont plus courtes, leur cadence est nettement supérieure, illustrant une approche biomécanique différente mais terriblement efficace. C'est la première fois qu'un robot de cette taille atteint une telle vélocité en dehors d'un laboratoire.

Plus qu'un record, une vision de « super-espèce »

Pour MirrorMe Technology, ce record de vitesse n'est pas une fin en soi. L'objectif déclaré de l'entreprise est bien plus ambitieux : créer des robots qualifiés de "super-espèces".

Il s'agit de machines capables non seulement d'égaler, mais de surpasser les capacités athlétiques humaines. Cette philosophie se traduit par une recherche approfondie sur la perception du mouvement et la performance physique des machines.

L'équipe, issue en grande partie de la prestigieuse Université du Zhejiang, capitalise sur près d'une décennie de recherche. Cette expertise, initialement prouvée avec leur robot quadrupède Black Panther II, s'applique désormais au défi bien plus complexe que représente un robot humanoïde.

Pour eux, la vitesse est une priorité, un axe de développement pour repousser les limites de l'agilité et de l'accélération.

Du Black Panther II à l'athlète de demain

Le succès de Bolt s'inscrit dans une lignée de prouesses. En 2025, le quadrupède Black Panther de MirrorMe avait déjà établi un record en dépassant les 10 m/s. Son successeur, le Black Panther II, a ensuite stupéfié le public lors d'une émission télévisée en courant le 100 mètres en seulement 13,17 secondes. Une performance qui aurait surpassé celle du WildCat de Boston Dynamics.

Avec Bolt, l'entreprise entre dans une nouvelle dimension. MirrorMe imagine déjà son androïde comme un "sparring-partner d'acier" pour les athlètes chinois. L'idée est d'utiliser ses capacités pour pousser les sportifs humains au-delà de leurs limites actuelles.