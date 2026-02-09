Shanghai vient de lever le voile sur une création qui brouille les frontières entre l'homme et la machine. L'entreprise de robotique DroidUp a présenté Moya, un androïde dont l'ambition n'est pas de travailler en usine, mais de s'intégrer dans notre quotidien. La particularité de Moya ne réside pas dans sa force ou sa vitesse, mais dans son hyperréalisme : une peau synthétique chaude au toucher, des expressions faciales capables de mimer la joie ou la tristesse, et la capacité de suivre une personne du regard. Une avancée marquante qui repose sur la nouvelle plateforme de l'entreprise, Walker 3.

Pourquoi ce robot est-il si différent ?

La véritable innovation de Moya est sa rupture radicale avec l'image froide et mécanique des robots traditionnels. DroidUp a intégré un système permettant à sa peau de maintenir une température corporelle constante, oscillant entre 32 et 36 degrés Celsius. Un détail qui change tout lors d'une interaction. L'objectif, selon le fondateur Li Qingdu, est de créer un robot "chaleureux" avec lequel les humains peuvent réellement se connecter.

Cette approche biomimétique est poussée à l'extrême, avec des proportions humaines (1,65 mètre pour 32 kg) et une capacité à reproduire les micro-expressions du visage. L'entreprise propose même des versions féminine et masculine, visant respectivement à incarner une "élégance amicale" et une "force tranquille". C'est un pari audacieux pour s'éloigner des designs industriels ou caricaturaux adoptés par des concurrents comme Tesla avec son Optimus.

Quelles sont ses capacités techniques ?

Sous cette apparence troublante se cache la plateforme Walker 3 de DroidUp, une évolution plus légère et compacte que son prédécesseur, le Walker 2, qui s'était illustré lors d'un semi-marathon de robots. Cette nouvelle architecture permet d'intégrer la mécanique dans un torse réaliste. L'entreprise met en avant les performances de son robot humanoïde, équipé de caméras et de capteurs LiDAR lui conférant des capacités de navigation autonome et d'évitement d'obstacles en temps réel.

DroidUp annonce une précision de marche de 92 % par rapport à celle d'un humain. Cependant, les premières démonstrations vidéo laissent entrevoir une réalité plus nuancée. Si la démarche est stable, elle reste rigide et accompagnée de cliquetis mécaniques audibles qui rappellent sa nature artificielle. Un décalage qui montre que le chemin vers une imitation parfaite du mouvement humain est encore long.

Quel est l'impact et la réaction du public ?

Le dévoilement de Moya a provoqué des réactions mitigées sur les réseaux sociaux chinois. Le réalisme de Moya oscille entre fascination et malaise, le plaçant directement dans ce que les experts appellent la Vallée dérangeante. Ce concept décrit le sentiment d'inconfort ressenti face à un robot qui ressemble presque parfaitement à un être humain, sans toutefois y parvenir complètement. Certains commentaires en ligne témoignent de cette gêne, un internaute déclarant même : "Si elle s'approche de mon lit la nuit, je la jette par le balcon."

Loin de viser les tâches industrielles, DroidUp positionne Moya pour des applications commerciales et de service, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. L'idée est de proposer un compagnon ou un assistant capable d'interactions prolongées et apaisées. Sa commercialisation est prévue pour fin 2026, avec un prix de départ estimé à environ 1,2 million de yuans (environ 155 000 euros), un investissement conséquent pour un pari technologique et social.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le robot Moya ?

Moya est un robot humanoïde développé par la société chinoise DroidUp. Il se distingue par son apparence ultra-réaliste, incluant une peau qui maintient une température corporelle humaine, un visage capable de reproduire des émotions et une démarche se voulant proche de celle de l'homme.

Qu'est-ce que la "Vallée dérangeante" ?

La "Vallée dérangeante" (ou Uncanny Valley) est une théorie selon laquelle plus un robot ressemble à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses et provoquent un sentiment de malaise ou de répulsion. Moya est un exemple parfait de robot qui explore cette frontière.

Quand Moya sera-t-il disponible et à quel prix ?

Selon les informations actuelles, DroidUp prévoit de commercialiser Moya vers la fin de l'année 2026. Le prix de départ annoncé est d'environ 1,2 million de yuans, ce qui équivaut à plus de 150 000 euros.