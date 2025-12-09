Sur un tronçon de l'autoroute US 52/231 en Indiana, une équipe de l'Université Purdue a démontré qu'il était possible de recharger un semi-remorque électrique en plein mouvement. Le test, mené avec un camion Cummins, a vu le véhicule capter 190 kilowatts d'énergie tout en roulant à 65 mph (environ 105 km/h), une puissance colossale.

Comment fonctionne cette technologie de recharge en mouvement ?

Le système, qui concrétise l'idée d'une recharge sans fil dynamique, repose sur un principe simple en apparence mais complexe à mettre en œuvre. Des bobines émettrices sont intégrées directement sous la chaussée en béton, un matériau utilisé pour les segments routiers les plus fréquentés.

Lorsqu'un véhicule équipé de bobines réceptrices passe au-dessus, un champ magnétique se crée, transférant l'énergie à travers le béton jusqu'à la batterie du véhicule. La véritable prouesse technique, une première aux États-Unis à cette échelle, réside dans la capacité à délivrer une puissance aussi élevée à un camion électrique se déplaçant à grande vitesse.

Pourquoi cibler les poids lourds en priorité ?

Les camions lourds représentent un pilier de l'économie américaine mais aussi un défi majeur pour l'électrification en raison de leurs besoins énergétiques énormes. Les batteries actuelles sont lourdes, coûteuses et limitent la capacité de chargement.

En concevant un système capable de satisfaire les exigences des véhicules les plus gourmands en énergie, les ingénieurs s'assurent qu'il sera largement suffisant pour les voitures particulières. Cette approche "qui peut le plus peut le moins" pourrait accélérer l'adoption de la technologie à l'échelle nationale, car une infrastructure de route qui sert les camions peut servir tout le monde.

Quelles sont les implications pour l'avenir des véhicules électriques ?

Les conséquences sont potentiellement immenses. Si les véhicules peuvent se recharger en roulant, le besoin de batteries gigantesques disparaît. Cela pourrait réduire drastiquement le coût, le poids et l'empreinte écologique de chaque véhicule électrique, qu'il s'agisse de camions ou de voitures.

L'angoisse de l'autonomie, l'un des principaux freins à l'adoption, deviendrait un lointain souvenir. Ce projet, soutenu par le centre de recherche ASPIRE de la National Science Foundation, jette les bases d'une future norme industrielle pour les autoroutes électrifiées, un pas décisif vers un transport plus durable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle puissance a été transférée lors du test ?

Le système a réussi à transférer 190 kilowatts (kW) au camion électrique alors qu'il roulait à 105 km/h, soit l'équivalent de la consommation d'une centaine de foyers.

Cette technologie est-elle uniquement pour les camions ?

Non. Bien que conçue pour les besoins élevés des poids lourds, la technologie est parfaitement compatible avec des véhicules plus légers comme les voitures particulières, ce qui la rend universelle.

Qui a mené ce projet ?

Le projet a été mené par des chercheurs de l'Université Purdue en partenariat avec le Département des Transports de l'Indiana (INDOT) et l'entreprise Cummins, dans le cadre du centre de recherche ASPIRE.