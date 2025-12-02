Jusqu'à ce soir minuit, Rue du Commerce joue les prolongations en offrant 10 € de remise immédiate dès 60 € d'achat avec le code CYBER sur l'ensemble des produits vendus et expédiés par l'enseigne, du composant PC aux jeux et jouets.
Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les 10 meilleures offres à saisir avant la fin du Cyber Monday.
TOP 10 du Cyber Monday Rue du Commerce
- Ventirad Be Quiet! Pure Rock Slim 2 à 35,28 € soit -10% (compatible Socket LGA 1700/AM5)
- Disque dur Seagate IronWolf 3,5" - 4 To à 119,99 € avec le code CYBER
- SSD interne Crucial P310 M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 - 2 To à 184,99 € avec le code CYBER (jusqu'à 7100 Mo/s)
- Écran PC incurvé LG UltraWide 34WR50QK-B à 239,95 € avec le code CYBER (34" WQHD 3440 x 1440, dalle VA incurvée, 100Hz, 5 ms, 21/9, HDR10, 99% sRGB)
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - Argent à 239,95 € avec le code CYBER (IP57, Bluetooth 5.4, Galaxy AI, réduction active de bruit, 3 microphones, autonomie 30 heures)
- iPad A16 (2025) - 128 Go Wi-Fi Argent à 379 € avec le code CYBER (écran bord à bord Liquid Retina 11", puce A16, appareil photo arrière grand-angle 12MP et caméra avant ultra grand-angle 12MP avec fonction Cadre centré, Wi-Fi 6...)
- Écran PC gaming Fox Spirit PGK320 4K à 439,99 € avec le code CYBER (32" 4K 3840 x 2160, dalle Fast IPS, 144Hz, 1 ms, HDR, Adaptive Sync, haut-parleurs, compatible PS5 à 4K@120Hz)
- Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16 Go à 469,99 € avec le code CYBER
- TV Mini-LED QLED Hisense 65E8Q 4K - 65" à 589 € avec le code CYBER (Dolby Vision IQ / HDR10+, Wi-Fi / Bluetooth, Alexa / Vidaa Voice, 4x HDMI 2.1, ALLM / VRR, son 2.1 20W Dolby Atmos)
- TV Mini-LED Neo QLED Samsung 55QN70F 4K 2025 - 55" à 639 € avec le code CYBER (144 Hz, HDR10+ / HLG, Wi-Fi / Bluetooth / AirPlay 2, HDMI 2.1, ALLM / FreeSync, son 2.0 20W)
Retrouvez toutes les offres sur la page du Cyber Monday Rue du Commerce.
Découvrez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (Garmin Forerunner 255, Dyson V8, TV TCL 75") ainsi que l'offre spéciale Noël de Cdiscount offrant 20 € de remise sur les packs Nintendo Switch 2 !