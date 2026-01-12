Samsung s'apprête à décaler le lancement de sa future gamme Galaxy S26. La présentation devrait avoir lieu fin février, pour une commercialisation en Europe qui interviendra durant le mois de mars.

Ce nouveau calendrier s'accompagne de rumeurs persistantes sur une division des processeurs et une augmentation de la puissance de charge pour le modèle Ultra.

Alors que la gamme S25 avait opté pour une annonce en janvier, le constructeur sud-coréen revient à une stratégie plus tardive. Plusieurs sources concordantes valident un agenda précis, décalant d'environ un mois la fenêtre de lancement par rapport à l'année précédente.

Un calendrier précis pour une sortie en mars

L'attente prend fin pour les amateurs de la marque. La conférence de présentation de la gamme Galaxy S26 est maintenant calée au 25 février 2026, probablement à San Francisco. Cette date, initialement évoquée par des médias sud-coréens, a été corroborée par plusieurs leakers fiables.

Après la date de l'annonce, les fuites se concentrent sur la date de commercialisation. Selon des informations exclusives, l'ensemble de la série, incluant les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra ainsi que leurs accessoires, sera disponible à l'achat en Europe à partir du 11 mars 2026, selon une information de Dealabs. La phase de précommande devrait donc durer exactement deux semaines.

La division des processeurs, un débat relancé

Au-delà du calendrier, les spécifications techniques commencent à se dévoiler et ravivent une discussion bien connue. Le modèle le plus premium, le Galaxy S26 Ultra, devrait embarquer un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm sur tous les marchés, garantissant des performances de premier ordre.

En revanche, Samsung poursuivrait sa stratégie de différenciation pour les autres modèles. En Europe, les Galaxy S26 et S26+ seraient équipés de la puce maison, l'Exynos 2600.

Cette segmentation risque une fois de plus de créer des débats sur l'efficacité et la puissance comparées entre les versions.

Des améliorations ciblées et une inconnue sur les prix

Le modèle Ultra bénéficierait d'autres atouts, notamment une recharge filaire plus rapide. La puissance passerait de 45 à 60 Watts, permettant de regagner 75 % de batterie en environ 30 minutes. La batterie serait de 5000 mAh, tandis que le S26+ se contenterait d'une batterie de 4900 mAh.

L'ultime question reste celle des tarifs. Si les prix pourraient rester stables aux États-Unis, l'incertitude demeure pour l'Europe, même si les rumeurs pointent vers des tarifs similaires à la série Galaxy S25, Samsung ne répercutant pas les hausses de prix des composants pour maintenir ses parts de marché, alors qu'Apple est resté en tête des ventes de smartphones sur l'année 2025.

Samsung a récemment prévenu de possibles augmentations dans ses différentes branches d'activité, laissant planer le doute sur une éventuelle hausse pour ses prochains fleurons.