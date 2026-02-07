Pas besoin d'être un agent secret avec un budget illimité. Il a suffi d'une parabole standard, d'un moteur et d'une carte tuner TV grand public pour transformer deux professeurs d'université et leurs étudiants en "espions" malgré eux. Ce qu'ils ont trouvé là-haut, dans les signaux invisibles qui nous entourent, est terrifiant.

Le mythe de la sécurité par l'obscurité

L'expérience a été menée par le professeur Aaron Schulman et son équipe. Leur objectif initial était presque innocent : vérifier si les communications par satellite étaient correctement chiffrées. Ils ont braqué leur équipement amateur vers les satellites géostationnaires visibles depuis San Diego. Ces satellites agissent comme des miroirs géants, rebondissant les signaux sur des zones immenses, couvrant parfois des continents entiers.

Au début, ils ne captaient que de la télévision par satellite. Logique, c'est ce pour quoi le matériel est conçu. Mais la percée a eu lieu lorsqu'ils ont déniché une option enfouie dans les réglages de leur carte d'acquisition : un "mode brut" (raw mode). C'était le moment "Eurêka". Soudainement, leur équipement ne cherchait plus seulement des images télévisées, mais aspirait tous les bits de données transitant par ces ondes.

Un inventaire à faire froid dans le dos

Ce qu'ils ont intercepté n'était pas chiffré. Pire, cela n'était souvent même pas protégé par un mot de passe basique. En analysant le flux, ils ont vu passer des choses qu'aucun civil ne devrait voir :

Trafic aérien et militaire : Des communications provenant d'hélicoptères Black Hawk (H60) et des systèmes radars de la marine mexicaine surveillant les côtes.

Vie privée étalée au grand jour : Des SMS, des conversations vocales privées interceptées sur le réseau T-Mobile, et même des messages d'anniversaire.

Le professeur Schulman raconte un moment glaçant où, après avoir décodé un appel vocal et entendu la voix d'une personne réelle, il a tout arrêté. "J'ai eu peur de ce que je pourrais voir d'autre", avoue-t-il. L'équipe a immédiatement contacté les opérateurs pour lancer l'alerte.

L'absurdité du "chiffrement en option"

Comment est-ce possible en 2026 ? La réponse réside dans la vétusté de l'écosystème satellitaire. Ces satellites fonctionnent sur des technologies héritées ("legacy") où la sécurité n'était pas la priorité. C'est un monde où, incroyablement, le chiffrement est vendu comme une option supplémentaire.

C'est un peu comme si vous achetiez une voiture et que les freins étaient vendus séparément. Beaucoup d'entreprises et d'agences gouvernementales, pensant peut-être que l'espace est une zone sûre ou que la complexité technique suffit à décourager les curieux, n'ont tout simplement pas coché la case "sécurité" sur le bon de commande.

La leçon à retenir : ne faites confiance à personne (surtout pas au réseau)

La conclusion de cette étude est sans appel : vous ne pouvez pas faire confiance au lien satellite lui-même. Si vous devez communiquer des données sensibles, ou si vous tenez simplement à votre vie privée, le chiffrement doit se faire avant que les données ne quittent votre appareil.

Utiliser des applications comme Signal pour vos messages ou un VPN fiable est désormais non-négociable, surtout si vous êtes dans des zones reculées dépendantes de ces connexions. Ironiquement, les personnes vivant "hors réseau" (off-grid) sont peut-être les plus exposées à cette surveillance de masse involontaire.

Suite à la publication de leurs travaux, le composant matériel clé qu'ils ont utilisé s'est retrouvé en rupture de stock mondiale. La boîte de Pandore est ouverte, et il est grand temps que l'industrie satellitaire mette ses pratiques à jour.