Initié en 2017 par la France et l'Allemagne, rejointes plus tard par l'Espagne, le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF) visait à doter l'Europe d'un appareil de sixième génération à l'horizon 2040.

Ce programme ambitieux, conçu pour remplacer les Rafale et Eurofighter, est aujourd'hui paralysé par de profondes divergences industrielles, menaçant l'un des piliers de la coopération de défense européenne.

Une offensive allemande sans précédent

Le conflit qui couvait entre les partenaires a éclaté au grand jour. Dans une tribune publiée dans le quotidien allemand Handelsblatt, le BDLI, lobby de l'industrie aérospatiale allemande, et le puissant syndicat IG Metall ont abandonné toute retenue diplomatique.

Ils accusent directement l'avionneur français Dassault Aviation de revendiquer "de facto la maîtrise exclusive du projet".

Pour ces acteurs majeurs, cette posture est inacceptable et s'apparente à "une invitation à renoncer à notre indépendance industrielle". Ce langage direct et officiel témoigne d'une dégradation profonde de la confiance entre les partenaires industriels, initialement incarnés par Dassault pour la France et Airbus pour l'Allemagne et l'Espagne. La rupture semble désormais une option sérieusement envisagée.

Quelles alternatives pour Berlin ?

Face à ce blocage, plusieurs scénarios alternatifs prennent de l'ampleur en Allemagne. Les discussions ne sont plus cantonnées aux coulisses et les médias allemands spéculent activement sur un possible revirement stratégique de Berlin.

L'une des options évoquées serait de se rapprocher du programme concurrent, le GCAP (Global Combat Aircraft Programme), mené par le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon, ou de développer un avion de combat national.

Selon la presse italienne, le chancelier Friedrich Merz aurait déjà sondé son homologue Giorgia Meloni sur cette possibilité, rencontrant une "certaine disponibilité".

Une autre voie, désormais ouvertement défendue par le BDLI, serait le développement d'un appareil purement national, tout en maintenant une coopération sur des briques technologiques spécifiques comme les drones et le cloud de combat.

La France joue la carte de la fermeté

Côté français, l'Élysée tente de calmer le jeu tout en affichant sa détermination. Emmanuel Macron a réaffirmé que le SCAF restait "un bon projet" et que "les choses doivent avancer", malgré ce qu'il qualifie de "dissynergie" créée par les industriels.

Le président français a relativisé la crise en la comparant aux tensions passées sur le programme de lanceur Ariane-6, qui a finalement abouti. Paris met cependant une pression non dissimulée sur son partenaire allemand.

Emmanuel Macron a clairement averti que si Berlin remettait en cause le projet d'avion commun, la France serait "obligée de remettre en cause le char commun", un autre programme de coopération militaire stratégique. Une manière de lier les destins des deux projets et de rappeler à l'Allemagne le coût d'un cavalier seul.