Beijing poursuit son ambitieux programme spatial avec le quatrième lancement de son avion expérimental réutilisable, surnommé Shenlong. Cette mission, officiellement dédiée à la vérification technologique, renforce les soupçons d'une application militaire et intensifie la compétition stratégique avec le X-37B américain dans le domaine des systèmes orbitaux discrets et endurants.

Ce samedi, une fusée Longue Marche-2F a décollé du centre de lancement de Jiuquan, emportant avec elle le quatrième exemplaire de l'avion spatial expérimental réutilisable du pays.

Si les détails techniques restent confidentiels, la régularité de ces missions depuis 2020 témoigne d'une montée en puissance indéniable et d'une architecture de lancement de plus en plus mature.

Shenlong, le "Dragon Divin" au cœur des ambitions chinoises

Bien que Pékin n'ait jamais officialisé son nom, la communauté des passionnés de l'espace l'a baptisé Shenlong, ou "Dragon Divin". Cette appellation illustre bien le mystère qui entoure cet engin, souvent présenté comme le concurrent direct du X-37B de l'US Space Force.

Officiellement, cette nouvelle mission est une simple "vérification technologique" destinée à soutenir "l'utilisation pacifique de l'espace". Une communication soigneusement maîtrisée qui peine à dissimuler l'importance stratégique d'un tel programme pour la Chine.

Une progression méthodique vers des missions longues

L'historique des vols témoigne d'une courbe d'apprentissage rapide. Le premier vol en septembre 2020 n'a duré que deux jours, posant les bases opérationnelles du programme. Le deuxième, lancé en août 2022, est resté en orbite pendant 276 jours, suivi d'un troisième de 268 jours en 2023.

Ces missions de longue durée démontrent des avancées significatives, notamment en matière de protection thermique et de systèmes d'alimentation, des piliers essentiels pour des opérations complexes et réutilisables.

Cette cadence soutenue suggère que la Chine est en train de valider une architecture de récupération de plus en plus fiable.

Des soupçons d'application militaire qui persistent

Malgré la rhétorique officielle, l'hypothèse d'un double usage militaire reste tenace. Lors du troisième vol du Shenlong, des réseaux de surveillance indépendants américains ont détecté des signaux radio émis au-dessus de l'Amérique du Nord, nourrissant les spéculations sur une potentielle capacité de renseignement d'origine électromagnétique.

Programme X-37B américain

Pour l'heure, les États-Unis conservent une avance technologique claire dans ce domaine. Le programme X-37B de l'US Space Force, dont la huitième mission a récemment débuté, teste des technologies de pointe comme des capteurs inertiels quantiques pour la navigation sans GPS et des communications laser inter-satellites ultra-sécurisées.

Avec ce quatrième lancement, la Chine impose de plus en plus son propre rythme dans cette course technologique discrète mais féroce.

Le mystère demeure sur la nature exacte des missions opérées par Shenlong. La durée de ce nouveau séjour en orbite sera sans doute le prochain indicateur clé des capacités réelles du Dragon Divin.