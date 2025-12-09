Outre-Atlantique, OpenAI et Instacart officialisent une intégration poussée qui permet aux utilisateurs de ChatGPT de réaliser leurs courses de A à Z. De la suggestion de recettes à la constitution du panier jusqu'au paiement sécurisé, l'ensemble du processus se déroule désormais au sein de l'interface conversationnelle.

Cette collaboration s'appuie sur un partenariat de longue date et positionne Instacart comme la première application à proposer une expérience de paiement complète, baptisée Instant Checkout, au sein de l'écosystème ChatGPT.

En suggérant l'application Instacart

Lorsqu'un utilisateur évoque des idées de repas, des recettes ou des ingrédients, ChatGPT peut suggérer l'application Instacart.

En demandant par exemple " Aide-moi à acheter les ingrédients pour une tarte aux pommes sur Instacart ", l'interface se connecte au compte de l'utilisateur. L'IA, aidée des modèles d'OpenAI, sélectionne les produits pertinents chez les commerçants locaux et prépare un panier prêt à être validé.

Grâce au protocole Agentic Commerce Protocol, les utilisateurs peuvent finaliser leur commande et procéder au paiement sécurisé directement dans la conversation, sans avoir à ouvrir un autre onglet ou une autre application.

Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, souligne que cette étape concrétise leur vision " où l'IA fournit des suggestions utiles et se connecte directement à des services du monde réel ".

OpenAI diversifie ses sources de revenus

Cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI visant à développer le commerce agentique, où les IA agissent comme des assistants personnels réalisant des achats pour le compte des utilisateurs.

Instacart n'est pas un partenaire nouveau, l'entreprise utilisant déjà les API d'OpenAI pour améliorer son propre moteur de recherche. Ce renforcement des liens coïncide avec l'arrivée de l'ancienne patronne d'Instacart, Fidji Simo, au poste de CEO des Applications chez OpenAI.

Pour OpenAI, de telles intégrations commerciales représentent une voie de monétisation supplémentaire. L'entreprise prélèvera une petite commission sur les ventes facilitées par ChatGPT.