La start-up australienne Silicon Quantum Computing (SQC) lance Quantum Twins, un simulateur quantique commercial conçu pour modéliser des molécules et des matériaux complexes.

En gravant des circuits à l'échelle de l'atome, cette technologie permet de créer des répliques physiques de systèmes quantiques, offrant une solution concrète bien avant la maturité des ordinateurs quantiques universels.

La course à la suprématie quantique se joue sur plusieurs fronts. D'un côté, la quête des ordinateurs quantiques universels, capables en théorie de résoudre n'importe quel problème, progresse lentement.

De l'autre, une voie plus pragmatique et immédiate se dessine : la simulation quantique analogique. Plutôt que de manipuler des qubits individuels pour effectuer des calculs, cette approche consiste à construire un système physique qui imite directement le comportement d'un autre système quantique complexe, comme une molécule ou un nouveau matériau.

Une précision atomique au service de la simulation

Le fondement de la technologie de SQC réside dans une maîtrise manufacturière exceptionnelle. L'entreprise est capable de placer des atomes de phosphore uniques dans un substrat de silicium pur avec une précision atomique de l'ordre de 0,13 nanomètre.

Ce procédé, fruit de plus de 25 ans de recherche menée par la fondatrice Michelle Simmons, permet de créer des réseaux de "registres" ou points quantiques. La géométrie et la structure de ce réseau ne servent pas à construire un processeur universel, mais encodent directement le problème à résoudre.

Le processus de fabrication se déroule en 38 étapes dans un environnement en ultra-vide pour garantir une pureté maximale. En contrôlant précisément la distance entre ces registres, les ingénieurs peuvent ajuster les interactions quantiques et ainsi simuler des liaisons chimiques ou des phénomènes physiques spécifiques.

"Au lieu d'utiliser des qubits comme on le ferait dans un ordinateur quantique, nous encodons directement le problème dans la géométrie et la structure du réseau lui-même", explique Sam Gorman, responsable de l'ingénierie des systèmes quantiques chez SQC.

De la théorie à la pratique : une démonstration de force

Ce n'est pas la première incursion de SQC dans ce domaine. En 2022, l'équipe avait déjà réussi à simuler une molécule de polyacétylène à l'aide d'une puce de 10 registres, démontrant sa capacité à reproduire la conductivité variable de cette chaîne de carbone.

Mais le véritable tour de force a été récemment publié dans la revue Nature, avec la simulation d'un problème beaucoup plus vaste : la transition métal-isolant d'un matériau bidimensionnel, un phénomène notoirement complexe.

Pour cette démonstration, SQC a mis au point une puce intégrant 15 000 registres. Le défi était de taille, car si les états extrêmes (totalement isolant ou totalement métallique) peuvent être simplifiés pour des ordinateurs classiques, le régime intermédiaire est classiquement insoluble.

C'est dans cette zone grise que le simulateur quantique de SQC a prouvé son efficacité. "C'est la partie qui est difficile pour le calcul classique. Mais nous pouvons en fait placer notre système dans ce régime assez facilement", confirme Sam Gorman.

Quelles sont les prochaines frontières pour les Quantum Twins ?

Avec cette preuve de concept validée, SQC se tourne désormais vers des problèmes à fort impact.

L'entreprise prévoit d'explorer des domaines comme la supraconductivité non conventionnelle, les origines du magnétisme ou encore les interfaces de matériaux critiques, notamment celles que l'on trouve dans les batteries.

Les applications potentielles touchent autant la recherche fondamentale que l'industrie, où un meilleur traitement quantique des interactions pourrait accélérer l'innovation.

La force de SQC réside aussi dans son agilité de production. La société affirme pouvoir produire une puce contenant 250 000 registres en seulement huit heures et finaliser la conception d'une puce en moins d'une semaine.

Michelle Simmons espère que cette technologie sera à terme utile pour des applications industrielles comme la découverte de médicaments grâce à une nouvelle ère de la modélisation moléculaire.