Le programme F/A-XX Next Generation Air Dominance (NGAD) de la marine américaine vise à trouver un successeur au vieillissant F/A-18E/F Super Hornet.

Dans cette arène dominée par des géants comme Boeing et Northrop Grumman, un outsider, Stavatti Aerospace, a jeté un pavé dans la mare avec une proposition pour le moins spectaculaire : le SM-39 Razor.

Un design et des performances qui défient l'entendement

Le SM-39 Razor se distingue par une architecture à triple fuselage intégrée dans une aile à flèche variable. Le fuselage central abrite le cockpit, l'avionique principale et les soutes à armement, tandis que les deux fuselages latéraux accueillent les moteurs et le train d'atterrissage principal. Cette configuration, qui rappelle l'esthétique d'un Batwing, est pensée pour minimiser la traînée supersonique.

Sur le papier, les performances annoncées sont époustouflantes. Stavatti promet une vitesse de pointe supérieure à Mach 4 et une super-croisière à Mach 2,5, soit le double des concepts concurrents.

Le plafond opérationnel dépasserait les 100 000 pieds, avec une capacité d'emport massive de 25 000 livres d'armement, répartie entre soutes internes et points d'emport externes.

Une fiche technique en rupture totale ?

Pour atteindre de telles vitesses, le SM-39 Razor serait propulsé par deux turboréacteurs à cycle variable de nouvelle génération, comme le concept NeoThrust de Stavatti.

La structure de l'appareil ferait appel à des matériaux avancés, notamment une mousse de titane et des composites en diborure de titane, pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques d'un vol quasi-hypersonique.

L'avion serait décliné en plusieurs versions : monoplace, biplace et même une variante autonome sans pilote, dotée d'une "intelligence synthétique". La furtivité, bien que prise en compte avec des soutes internes, semble secondaire par rapport à la vitesse, qui deviendrait le principal atout de survie de l'appareil en territoire hostile.

Entre ambition démesurée et scepticisme légitime

Malgré ces promesses alléchantes, de sérieux doutes planent sur la viabilité du projet. Des experts s'interrogent sur la capacité d'un turboréacteur à atteindre Mach 4 et sur la gestion des ondes de choc à de telles vitesses, qui pourraient étouffer les entrées d'air.

De plus, la chaleur générée transformerait l'avion en une véritable "torche volante", le rendant aisément détectable par les capteurs infrarouges.

Le principal obstacle reste cependant le profil de Stavatti Aerospace. Fondée en 1994, l'entreprise n'a jamais construit le moindre prototype. Elle semble fonctionner principalement grâce à des levées de fonds et des propositions conceptuelles, ce qui lui vaut une réputation de créateur de vaporware.

L'US Navy n'a d'ailleurs jamais confirmé avoir reçu une proposition officielle de leur part pour le programme F/A-XX, laissant l'avenir du Razor plus qu'incertain.