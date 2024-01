Softbank est actuellement l'un des plus gros investisseurs au monde : le conglomérat japonais a entrepris une diversification de ses investissements il y a une dizaine d'années et le groupe détient ainsi des parts dans divers domaines comme les télécommunications chez Sprint, chez Alibaba, ARM ou encore Boston Dynamics.

Très souvent interpellé pour investir dans nombre de startups, le conglomérat réalise systématiquement des enquêtes quant à la viabilité des projets, mais avec IRL, on peut dire que le groupe est allé un peu vite en besogne, puisque Masayoshi Son, le fondateur de Softbank a validé l'investissement seulement 48H après avoir rencontré le fondateur d'IRL.

Via le fonds Vision Fund, Softbank a ainsi investi 150 millions de dollars dans IRL (In Real Life), ce qui se présentait comme un réseau social émergeant et particulièrement prometteur... L'investissement réalisé en 2021 a permis à IRL d'atteindre une valorisation de 1,2 milliard de dollars...

Mais récemment, un audit mené au sein du réseau a permis de mettre au jour le pot aux roses : plus de 9 utilisateurs sur 10 du réseau ne sont pas des humains. On estime ainsi que le réseau "social" est en réalité composé à 95% de bots, et que cela a toujours été le cas.

Softbank a donc poursuivi le fondateur d'IRL, Abraham Shafi en justice. Les poursuites devraient être reprises par une dizaine de banques ayant investi dans le réseau.