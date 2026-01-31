En marge de son treizième et dernier lancement Falcon 9 du mois, qui a placé 29 nouveaux satellites Starlink en orbite, l'entreprise d'Elon Musk a levé le voile sur une annonce bien plus structurante que cette simple mission de routine.

La société a officialisé le déploiement de Stargaze, un système de connaissance de la situation spatiale (SSA) conçu pour cartographier et anticiper les risques de collision dans un environnement de plus en plus périlleux.

Basé sur les données de sa propre constellation, cet outil sera offert gratuitement à tous les opérateurs pour anticiper et éviter les collisions afin de faciliter la gestion du trafic orbital et la lutte contre les débris spatiaux.

Un ciel au bord de l'asphyxie

Le constat est aujourd'hui sans appel : l'orbite basse terrestre est devenue un carrefour dangereusement fréquenté. Avec plus de 12 000 satellites actifs, auxquels s'ajoutent des milliers d'engins inactifs et une quantité incalculable de débris spatiaux, le risque d'un accident aux conséquences en chaîne n'a jamais été aussi élevé.

Les pratiques passées, comme l'abandon de corps de fusées en orbite ou les tests de missiles antisatellites, n'ont fait qu'aggraver la situation.

Jusqu'à présent, la surveillance reposait principalement sur des systèmes au sol, capables d'observer un objet un nombre limité de fois par jour. Cette méthode engendre de grandes incertitudes dans les prédictions de trajectoire, une faiblesse accentuée par une météo spatiale parfois capricieuse.

Le besoin d'une meilleure coordination et d'outils plus réactifs est devenu une urgence absolue pour l'ensemble des acteurs du secteur spatial.

Stargaze : la surveillance spatiale réinventée

C'est ici que Stargaze entre en scène, en proposant un changement d'approche. Plutôt que de regarder depuis le sol, le système de SpaceX utilise le maillage exceptionnel de sa propre constellation.

Près de 30 000 capteurs star trackers, intégrés à ses milliers de satellites, observent en continu les objets environnants. Ce réseau génère environ 30 millions de détections de transits chaque jour, offrant une vision d'une précision et d'une fraîcheur inégalées.

Cette masse de données permet de réduire le temps de détection et de réaction de plusieurs heures à quelques minutes seulement. L'entreprise a illustré la puissance de son outil avec un cas concret de fin 2025 : un satellite tiers a effectué une manœuvre imprévue, réduisant la distance de passage avec un satellite Starlink de 9000 à seulement 60 mètres.

Stargaze a détecté le changement quasi instantanément, permettant une manœuvre d'évitement en moins d'une heure.

Une main tendue à toute l'industrie spatiale

La véritable surprise de cette annonce réside dans le modèle de diffusion. SpaceX a décidé de rendre les données de conjonction de Stargaze disponibles à tous les opérateurs de satellites, gratuitement, via sa plateforme de gestion du trafic spatial.

Cette initiative, qui était en phase de test avec une douzaine d'opérateurs partenaires, est une démarche pour le moins inhabituelle dans un secteur aussi compétitif.

En offrant cet outil, Elon Musk espère inciter l'ensemble des acteurs à plus de transparence en partageant à leur tour leurs propres données de trajectoire. Il doit permettre de maximiser la sécurité spatiale collective et "réduire considérablement la probabilité de collisions qui créent des débris orbitaux".

Reste désormais à voir comment l'industrie accueillera cette proposition et si elle suffira à instaurer la collaboration nécessaire pour préserver l'avenir des opérations en orbite basse.